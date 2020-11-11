Müge Anlı canlı yayına çıkmıştı! Kayıp Zeliha ve Cevdet Uysal'ın katili kardeşleri çıktı
AFYONKARAHİSAR'da 16 gün önce kaybolan yaşlı çiftin cesedi bir kuyuda bulundu. Müge Anlı canlı yayına çıkan katil zanlısı dayı sürekli cinayeti reddetmişti. Ancak eşi emniyette itiraf etti.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 16 gündür kayıp olarak aranan yaşlı çiftin cansız bedenleri rögarda bulundu. Yaşlı çiftin tanınmaz haldeki cansız bedenlerini çocukları teşhis etti. Çiftin katilleri ise Zeliha Uysal'ın 2 erkek kardeşi çıktı. Müge Anlı canlı yayına çıkan erkek kardeşler, kardeşlerini arıyorlardı. Ancak katillerin onlar olduğu ortaya çıktı. İşte şoke eden cinayetteki son dakika gelişmesi.
Dinar ilçesi Pınarlı köyünde yaklaşık 16 gün önce evlerinden kaybolan ve kaçırıldıkları düşürülen Cevdet ile Zeliha Uysal'ın köye yaklaşık 600 metre uzaklıktaki sulama kanallarının rögarında ölü olarak bulundu. Öldürüldükleri öne sürülen yaşlı çiftin cansız bedenleri Dinar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İlk otopside çiftin av tüfeği ile başlarından vurularak öldürüldükleri belirlendi.
2 bin lira için öldürmüş
Zeliha Uysal ile eniştesi Cevdet Uysal kaybolduktan sonra Müge Anlı'ya çıkan kardeşi Bünyamin Altınay, hakkındaki şüpheleri sürekli reddetmişti. Ancak katil Bünyamin Altınay çıktı. Bünyamin Altınay'ın kız kardeşi Zeliha Uysal ile eşini av tüfeği ile başlarından vurarak öldürdüğü ortaya çıktı. Cinayetin sebebi ise 2 bin liraydı.
İki kardeş cesetleri kuyuya atmış
Bünyamin Altınay bu cinayette yanlız değildi. Müge Anlı'nın yayınına katılan Zeliha Uysal'ın büyük ağabeyi Kadir Altınay da olayın içinde çıktı. Bünyamin Altınay kardeşi ve eniştesini tüfekle vurup öldürdükten sonra ağabeyine haber vermiş. İki kardeş cesetleri tarlaya taşıyıp kuyuya atmışlar. Üzerini de taşlar ve otlarla kapatmışlar.