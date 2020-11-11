Müge Anlı canlı yayına çıkmıştı! Kayıp Zeliha ve Cevdet Uysal'ın katili kardeşleri çıktı

2 bin lira için öldürmüş

Zeliha Uysal ile eniştesi Cevdet Uysal kaybolduktan sonra Müge Anlı'ya çıkan kardeşi Bünyamin Altınay, hakkındaki şüpheleri sürekli reddetmişti. Ancak katil Bünyamin Altınay çıktı. Bünyamin Altınay'ın kız kardeşi Zeliha Uysal ile eşini av tüfeği ile başlarından vurarak öldürdüğü ortaya çıktı. Cinayetin sebebi ise 2 bin liraydı.