İkinci el araç fiyatları uçunca 1988 model aracını yeniledi

Son dönemlerde hızla artan 2. el araç fiyatları vatandaşları kara kara düşündürürken bu durum farklı çözüm bulma arayışlarını da ortaya çıkardı. Diyarbakır'da Ömer Çelik isimli bir vatandaş, yüksek fiyat nedeni ile 2. el araç alamayacağını anlayınca farklı bir yönteme başvurdu.