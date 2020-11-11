İkinci el araç fiyatları uçunca 1988 model aracını yeniledi
Diyarbakırlı Ömer Çelik, 2. el araç almakta zorlanınca çareyi 1988 model aracı yenilemekte buldu. 3 bin liraya 1988 model bir araç alan Çelik, otomobile 12 bin lira masraf ettikten sonra kullanmaya başlayacak.
Son dönemlerde hızla artan 2. el araç fiyatları vatandaşları kara kara düşündürürken bu durum farklı çözüm bulma arayışlarını da ortaya çıkardı. Diyarbakır'da Ömer Çelik isimli bir vatandaş, yüksek fiyat nedeni ile 2. el araç alamayacağını anlayınca farklı bir yönteme başvurdu.
Normalde hurdaya çıkması gereken 1988 model bir araca rastlayan Çelik, bu otomobili 3 bin lira karşılığında aldı. 'Yeni' aracını sanayiye götüren Çelik, ustalardan otomobilinin sorununu öğrendi.
"15 bin liraya yeni araç sahibi olacak"
Aracın yaklaşık 10 bin liralık masrafın ardından çalışabileceğini öğrenen Çelik, otomobilinin yapılmasını istedi. Toplamda yaklaşık 15 bin liraya 'yeni' bir araç sahibi olan Çelik, imkansızlıklar nedeni ile 32 yaşındaki aracıyla yollara çıkacak.
32 yaşındaki aracı yeniledi
Hayalindeki aracı alamadığını belirten Ömer Çelik, piyasa değeri şuanda 30 bin lira olan eski model aracı 3 bin liraya alıp yapmaya karar verdiğini söyledi.