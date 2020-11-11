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Yunan tankeri ile Türk balıkçı teknesi çarpıştı! 5 balıkçıdan 4'ünün cesedine ulaşıldı

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ADANA'nın Karataş ilçesi açıklarında Yunanistan bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı balık avlama teknesinin çarpıştığı, alabora olan teknede kaybolan 5 kişiden 4'ünün cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

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Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, saat 05.50'de Karataş ilçesi 15 deniz mili açıklarında Yunanistan bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı balık avlama teknesinin çarpıştığı ve teknenin alabora olduğu bilgisi alınması üzerine bölgeye 3 Sahil Güvenlik botu ve bir Sahil Güvenlik Dalış Timi sevk edildi.

Teknede bulunan ve kayıp olduğu değerlendirilen 5 kişinin bulunması amacıyla arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Adana Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Türk bayraklı balıkçı teknesindeki 5 kişiden 4'ünün cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

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