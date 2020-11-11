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Antalya'da yaşandı! 3 aydır aranan katil zanlısı berberde yakalandı

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 ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, ağustos ayında husumetli olduğu iddia edilen Şahin Olgaç'ı (35) bıçaklayarak, öldürdükten sonra kaçan Ali Ç. (31), tıraş olduğu berberde jandarma ekiplerince yakalandı.

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Antalya'da iddiaya göre Ali Ç., husumetli olduğu Şahin Olgaç'ın evine gitti. Kapıyı tekmeleyerek, bağırmaya başlayan Ali Ç. ile Şahin Olgaç arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Ç., Şahin Olgaç'ı karnından bıçakladı. Ali Ç., kaçarken, Olgaç'ın evinde misafir olarak bulunan Ahsen B. (19) durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi

. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Olgaç, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Jandarma ekipleri, kaçan Ali Ç.'nin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatırken, Şahin Olgaç'ın cenazesi de otopsi sonrası ailesi tarafından teslim alınarak defnedildi.

Tıraş olurken yakalandı

Soruşturmayı derinleştiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), dün saat 14.00 sıralarında firari Ali Ç.'yi Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki berberde tıraş olurken yakaladı. Gözaltına alınan Ali Ç., Alanya'ya getirildi. Ali Ç., işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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