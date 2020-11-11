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Hüseyin Göçek Arnavutluk-Kosova maçında düdük çalacak

İhlas Haber Ajansı
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Arnavutluk ile Kosova arasında bugün oynanacak özel karşılaşmada FIFA kokartlı hakemimiz Hüseyin Göçek görev yapacak.

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FIFA kokartlı hakem Hüseyin Göçek, Arnavutluk ile Kosova takımları arasında bugün oynanacak özel maçı yönetecek. Arnavutluk'un Elbasan şehrindeki Elbasan Stadyumu'nda TSİ 18.00'de başlayacak müsabakada, Hüseyin Göçek'in yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arnavutluk Futbol Federasyonu’ndan Enea Jorgji olacak.

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