BIST 1.257
DOLAR 8,08
EURO 9,53
ALTIN 488,91
HABER /  GÜNCEL
ADV Kasım'a özel muhteşem indirimler Boyner'de
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar! Gezi olaylarında sokakları yakanlar...

ADV 9-10-11-12 Kasım Var Var İndirimleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında gerçekleştirilen ağaç dikme töreninde konuştu. Erdoğan, "Daha yeşil, daha müreffeh bir ülke ideali ile çıktığımız bu yolda sahte çevrecilere aldırmadan çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında gerçekleştirilen "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" ağaç dikme töreninde konuştu. Erdoğan'ın açıklamasından satır başları...

- Gezi olaylarında güya çevre adına sokakları yakanlar, esnafın malını yağmalayanlar, fidan dikimi seferberliğimizi kötüleme yarışına girdi.

- Bize çevre konusunda ders vermeye kalkanlar, bölücü örgütün çevre terörünü ağızlarına dahi almıyor.

- Kalbi nefretle kuruyanlara inat geçen sene diktiğimiz fidanların hemen hepsi bu yıl boy veriyor, filiz veriyor.

- Her yıl yaklaşık 12 milyon yavrumuza fidan kapları ve tohumları teslim ederek kendi fidanlarını kendilerinin yetiştirmesini sağlayacağız.

- Tohum Ver Fidana Dönüşsün projesi ile geleceğimizin fidanı çocuklarımız, ilk ve ortaokul döneminde 8'er fidanı yetiştirmiş olacak.

- Ülkemiz ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da 1'inci, dünyada ise 4'üncü sırada yer alıyor.

- Her yıl yaklaşık 12 milyon yavrumuza fidan kapları ve tohumları teslim ederek kendi fidanlarını kendilerinin yetiştirmesini sağlayacağız.

- Tohum Ver Fidana Dönüşsün projesi ile geleceğimizin fidanı çocuklarımız, ilk ve ortaokul döneminde 8'er fidanı yetiştirmiş olacak.

- Hedefimiz 2023 yılı sonuna kadar toplamda 7 milyar fidanın toprakla buluşmasını sağlamaktır.

- Orman yangınlarına müdahale süresini 40 dakikadan 12 dakikaya düşürdük. İnşallah bu süreyi 10 dakikanın altına indireceğiz.

- Daha yeşil, daha müreffeh bir ülke ideali ile çıktığımız bu yolda sahte çevrecilere aldırmadan çalışmaya devam ediyoruz.

SON DAKİKA HABERLERİ
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’dan Türkiye ziyareti öncesi ortalığı karıştıracak sözler
Yunan tankeri ile Türk balıkçı teknesi çarpıştı! 5 balıkçıdan 4'ünün cesedine ulaşıldı
Devlet Bahçeli'den CHP'ye tepki: Atatürk yerinden kalksa bunları vura vura kovalar
Okullarda ara tatil ne zaman olacak? Ziya Selçuk duyurdu
Ticaret Bakanlığı'ndan 208 firmaya fahiş fiyat cezası
Albayrak'ın istifası neden yayımlanmadı? Deniz Zeyrek, perde arkasında yaşananları yazdı
ÖNCEKİ HABERLER
Trabzon'a küfreden CHP'li İlayda Kılınç için istenen ceza belli oldu
Mersin'de kızları kocası tarafından öldürülen aile: Kızıma çektirdi 4 yıl sonra canını aldı
Denizli’de 65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı geldi
Sürücüsünün direksiyonda uyuduğu otomobil 20 metreden yuvarlandı
Denizli'de koronavirüs kararı! 9 mahalledeki kafe ve kahveler kapatıldı
Emir Özden dizileri hangisi Emir Özden kimdir yaşı kaç?
Yorumlar 2 yorum