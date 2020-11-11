BIST 1.257
DOLAR 8,08
EURO 9,54
ALTIN 489,11
HABER /  GÜNCEL
ADV Kasım'a özel muhteşem indirimler Boyner'de
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi

Bakan Murat Kurum: İzmir'de hasar tespit çalışmalarında sona yaklaştık

ADV 9-10-11-12 Kasım Var Var İndirimleri

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'de devam eden hasar tespit çalışmalarının sona yaklaştığını bildirdi.

Abone ol

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası, kent genelinde hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından çalışmalar hakkında paylaşımda bulundu. Hasar tespit çalışmalarında sona yaklaşıldığını belirten Bakan Kurum, "Binaların depremden kaynaklı hasarlarını dikkate alarak, binaları 6 farklı hasar derecesiyle sınıflandıran teknik ekiplerimizin hazırladığı envanterler ışığında İzmir'de deprem dönüşümünü gerçekleştireceğiz." dedi.

Bu arada Bakan Kurum'un paylaşımında İzmir'de acil yıkılacak ağır hasarlı bina sayısının 506, orta hasarlı bina sayısının 511, az hasarlı bina sayısının 5 bin 119 ve hasarsız bina sayısının 103 bin 785 olmak üzere toplamda 109 bin 921 olduğu bilgisini verdi. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar! Gezi olaylarında sokakları yakanlar...
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’dan Türkiye ziyareti öncesi ortalığı karıştıracak sözler
Yunan tankeri ile Türk balıkçı teknesi çarpıştı! 5 balıkçıdan 4'ünün cesedine ulaşıldı
Devlet Bahçeli'den CHP'ye tepki: Atatürk yerinden kalksa bunları vura vura kovalar
Okullarda ara tatil ne zaman olacak? Ziya Selçuk duyurdu
Ticaret Bakanlığı'ndan 208 firmaya fahiş fiyat cezası
ÖNCEKİ HABERLER
Suçlamaları kabul etmediler! Antalya'da FETÖ sanığı öğretmenlere ceza yağdı
Trabzon'a küfreden CHP'li İlayda Kılınç için istenen ceza belli oldu
Mersin'de kızları kocası tarafından öldürülen aile: Kızıma çektirdi 4 yıl sonra canını aldı
Denizli’de 65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı geldi
Sürücüsünün direksiyonda uyuduğu otomobil 20 metreden yuvarlandı
Televizyoncu karısının kıyafetlerini giyen adam bakın kim çıktı
Yorumlar