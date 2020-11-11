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Suçlamaları kabul etmediler! Antalya'da FETÖ sanığı öğretmenlere ceza yağdı

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ANTALYA'da, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle yargılanan, 3'ü dershane müdürü ve müdür yardımcısı, 2’si öğretmen 5 sanığa 6'şar yıl 10'ar ay ile 7'şer yıl 6'şar ay arasında hapis cezaları verildi.

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Antalya 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar, kapatılan dershanenin müdürü H.G. ile yardımcısı A.O.Ş., öğretmenler H.B. ve C.D. ile kapatılan başka dershanenin müdürü A.K. ve avukatları katıldı.

FETÖ/PDY üyesi oldukları öne sürülen sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti, 'terör örgütü üyesi olma' suçundan H.G. ile öğretmen H.B.'yi 7'şer yıl 6'şar ay, öğretmen C.D., dershane müdür yardımcısı A.O.Ş. ile A.K.'yi 6'şar yıl 10’ar ay hapis cezasına çarptırdı.

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