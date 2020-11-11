BIST 1.257
DOLAR 8,09
EURO 9,53
ALTIN 488,47
HABER /  DÜNYA
ADV Kasım'a özel muhteşem indirimler Boyner'de
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi

Kremlin: Türkiye ile Karabağ konusunda işbirliği yapacağız

ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi
ADV 9-10-11-12 Kasım Var Var İndirimleri

RUSYA Genelkurmay Başkanlığı, Ermenistan ile Azerbaycan'ın askeri faaliyetlere son verdiğini duyurdu. Kremlin ise "Türkiye ile Karabağ konusunda Azerbaycan’da yer alacak merkez üstünden işbirliği yapacağız" açıklaması yaptı.

Abone ol

Dağlık Karabağ'daki duruma ilişkin basın toplantısı düzenleyen Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Orgeneral Sergey Rudskoy, "Şu an itibarıyla her iki taraf da askeri faaliyetlere son verdi. Azerbaycan ve Ermenistan birlikleri, çatışmalar sırasında geldikleri noktalarda durdu" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da, Türkiye ile Karabağ konusunda Azerbaycan topraklarında yer alacak gözlem merkezi üstünden işbirliği yapacaklarını söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Karabağ’daki çatışmaların sonlanması anlaşmasıyla sonuçlanan görüşmelerde Karabağ’a Rus-Türk barış güçlerinin beraber konuşlandırılması konusunun hiç ele alınmadığını söyledi.

Peskov soru üstüne, “Hayır, (Rus-Türk) ortak barış güçlerinden bahsedilmedi. Bu konu hiçbir zaman ele alınmadı. (Türkiye ile) ortak işbirliği bölgemiz Karabağ’da yer almayacak, Azerbaycan topraklarında yer alacak, burada bir izleme merkezi oluşturulması söz konusu” dedi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar! Gezi olaylarında sokakları yakanlar...
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’dan Türkiye ziyareti öncesi ortalığı karıştıracak sözler
Yunan tankeri ile Türk balıkçı teknesi çarpıştı! 5 balıkçıdan 4'ünün cesedine ulaşıldı
Devlet Bahçeli'den CHP'ye tepki: Atatürk yerinden kalksa bunları vura vura kovalar
Okullarda ara tatil ne zaman olacak? Ziya Selçuk duyurdu
Ticaret Bakanlığı'ndan 208 firmaya fahiş fiyat cezası
ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Murat Kurum: İzmir'de hasar tespit çalışmalarında sona yaklaştık
Suçlamaları kabul etmediler! Antalya'da FETÖ sanığı öğretmenlere ceza yağdı
Trabzon'a küfreden CHP'li İlayda Kılınç için istenen ceza belli oldu
Mersin'de kızları kocası tarafından öldürülen aile: Kızıma çektirdi 4 yıl sonra canını aldı
Denizli’de 65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı geldi
Emir Özden dizileri hangisi Emir Özden kimdir yaşı kaç?
Yorumlar