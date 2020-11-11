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Mehmet Sepil'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Demirören Haber Ajansı
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Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve Göztepe Başkanı Mehmet Sepil koronavirüse yakalandı.

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Hafif semptomlar göstermesi üzerine PCR testi yaptıran 65 yaşındaki Başkan Sepil'in test sonucu pozitif çıktı. Şu an herhangi bir semptomu bulunmadığı bildirilen Sepil'in genel sağlık durumunun iyi olduğu, evinde 10 günlük izolasyon sürecini geçirdiği belirtildi.

Mehmet Sepil'in Kulüpler Birliği'nin bugün yapacağı toplantıya da evinden telekonferansla katılacağı öğrenildi.

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