BIST 1.263
DOLAR 7,94
EURO 9,34
ALTIN 480,98
HABER /  FENERBAHÇE
ADV Kasım'a özel muhteşem indirimler Boyner'de
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi

Fenerbahçe'den Samatta açıklaması

ADV 9-10-11-12 Kasım Var Var İndirimleri

Fenerbahçe, Tanzanyalı futbolcusu Mbwana Samatta'nın milli maçta sakatlandığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını, Konyaspor maçında hafif bir sakatlık yaşadığından dolayı milli takımdan affını istediğini açıkladı.

Abone ol

Fenerbahçe Kulübü, Samatta'nın milli takımda sakatlandığı yönündeki iddialara yanıt verdi.

Sarı-lacivertlilerden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Samatta’nın milli maçta sakatlandığına yönelik haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Samatta son oynadığımız Konyaspor maçında hafif bir sakatlık yaşamış ve milli takımdan affını istemiştir. Ancak Tanzanya Milli Takımı ülkemizde kamp yaptığından dolayı milli takım antrenörü tarafından kampa çağrılmış ancak orada yapılan görüşme sonrası Türkiye’de kalması uygun görülmüştür. Oyuncumuz bugünden itibaren Samandıra Can Bartu Tesislerinde çalışmalarına devam edecektir" denildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Zonguldak'ta HES zorunluğu getirildi! Ev ziyaretleri ve etkinlikler yasaklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar! Gezi olaylarında sokakları yakanlar...
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’dan Türkiye ziyareti öncesi ortalığı karıştıracak sözler
Yunan tankeri ile Türk balıkçı teknesi çarpıştı! 5 balıkçıdan 4'ünün cesedine ulaşıldı
Devlet Bahçeli'den CHP'ye tepki: Atatürk yerinden kalksa bunları vura vura kovalar
Okullarda ara tatil ne zaman olacak? Ziya Selçuk duyurdu
ÖNCEKİ HABERLER
2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası, İstanbul'da yapılacak
Çukur'daki Namık kimdir kim oynuyor gerçek adı nedir?
Eşcinsel arkadaşlık sitesi üzerinden gasp tuzağı
Türkiye, koronavirüs salgında en kötü dönemine girdi
Kırklareli'nde koronavirüs patlaması! Valilik mesai saatlerini değiştirdi
Televizyoncu A.B kimdir kocası K.B'yi iç çamaşırları ile yakaladı
Yorumlar