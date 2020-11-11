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Gaziantep'te yüksek lisans öğrencisi evinde ölü bulundu 'sahte alkol' iddiası!

İhlas Haber Ajansı
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GAZİANTEP'te yüksek lisans eğitim gören R.A. (24), yalnız başına yaşadığı evinde ölü bulundu. Kesin ölüm nedeni beklenirken iki ihtimal üzerinde duruluyor, kalp krizi veya sahte alkol şüphesi.

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Olay, Şahinbey ilçesi Yeditepe Mahallesi'ndeki bir evde yaşandı. İddiaya göre, Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Yüksek Lisans öğrencisi R.A. sabah saatlerinde tek başına yaşadığı evinde ölü bulundu. Genç kadının cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Genç kadının ölümüyle ilgili kalp krizi ya da sahte alkol şüphesi üzerine durulurken, kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsi işlemlerinin ardından netlik kazanacağı vurgulandı.

Hayatını kaybeden R.A.'nın cansız bedeninin, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsi işlemlerinin ardından memleketi Mardin'in Kızıltepe ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

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