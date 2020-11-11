Samsun'da ip atlarken kalp krizinden ölen Sinem toprağa verildi
SAMSUN'da ip atlarken yere yığılan Sinem Gürgün, hayatını kaybetti. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen 22 yaşındaki Sinem'in ailesinin gözyaşları içerisinde toprağa verildi.
Olay, Samsun'un Terme ilçesinin Taşpınar Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ve polislik sınavlarına hazırlandığı öğrenilen Sinem Gürgün, evinin yakında ip atlarken kalp krizi geçirdi.
Kalp krizi sonucu yere düşen genç kız babaannesinin fark etmesi üzerine babası Alibey Gürgün tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sinem Gürgün, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Ailesi ayakta güçlükle durdu: Evinin önünde kılınan cenaze namazı sonrası Sinem Gürgün, Terme Taşpınar Mahalle Mezarlığı'na defnedildi. Acılı anne Bircan Gürgün, baba Ali Gürgün ve 2 erkek kardeşi kızın tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.
Olayı anlatan Baba Alibey Gürgün, "İp atlarken düştü. Biz aldık hastaneye götürdük. Hastanedekiler elinden geleni yaptılar. Kaybettik, 'kalp krizi' dediler" dedi.