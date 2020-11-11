Ahmet Kekeç'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama: Entübe durumda

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan ve yoğun bakımda tedavisi süren gazeteci Ahmet Kekeç'in sağlık durumuna ilişkin oğlu Mehmet Hakan Kekeç açıklama yaptı. Kekeç'in entübe halinin devam ettiği ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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Akşam gazetesi yazarı Ahmet Kekeç'in geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.

Odatv'ye konuşan oğlu Mehmet Hakan Kekeç, babası Ahmet Kekeç'in durumunun ciddiyetini koruduğunu belirtti.

"Entübe durumda''

Kekeç "Babam gençken verem, son iki senede de iki defa kanser atlattı. Yani ciğerleri yorgun. Bir de üzerine KOAH illeti. Elbette pandemi nedeniyle çok dikkat ettik. İki hafta önce akciğerine pıhtı attı. 10 güne yakın hastanede yattı. Virüsü orada kaptığı kanaatindeyiz.

Çünkü inanılmaz kalabalık bir devlet hastanesiydi. İki gün önce ambulansa bilinci kapalı bindirdik. O zamandan beri entübe durumda. Hâlâ duaya ihtiyacı var, hepimiz gibi... " ifadelerini kullandı.