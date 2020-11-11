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Ali Babacan felaket senaryosu çizdi bugünleri mumla ararız

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ekonomi yönetimindeki değişiklikleri 'maçın uzatmaları' olarak gördü ve yeniden ilke ve değerlerine dönülmemesi halinde çok şeylerin kaybedileceğini iddia etti.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan Merkez Bankası Başkanı, Hazine ve Maliye Bakanı ve diğer görevlerle ilgili yeni atamaları değerlendirdi.

Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalına konuk olan Babacan, yapılan atamalar için "5-0 yenik bir takımın oyuncu değişikliği ile maçı uzatması" benzetmesi yaptı.

Babacan, Türkiye'nin yeniden doğru ilke ve değerlere dönememesi durumunda çok şeylerin kaybedileceğini söyledi. 

"İsim değişiklikleri yeterli olmaz" iddiası

"İnanın çok şeyler kaybederiz. Bugünler iyi günler, bugünleri mumla ararız" diyen Babacan, sadece isim değişikliklerinin yeterli olmayacağını söyledi. 

Babacan "3 ay 6 ay bir miktar beklentiler eskiye göre olumluya döner ama üzülerek söylüyorum ki Türkiye gideceği kötü istikamete döner" ifadelerini kullandı. 

"Güven lazım"

Faizin yükselmesinin bir miktar kuru baskılayabileceğini ama bunun kısa vadeli olacağını belirten Babacan, "Türkiye'nin kalkınması için yatırım lazım. Bunun için de güven lazım, güven için güçlü kurumlar lazım.  Kurallara uyan kendisini anayasa ile bağlı hisseden yönetim zihniyeti lazım. Aksi halde yatırımcılar parayı buraya koymazlar." dedi.

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