BIST 1.265
DOLAR 7,95
EURO 9,35
ALTIN 479,70
HABER /  SPOR
ADV Kasım'a özel muhteşem indirimler Boyner'de
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi

Max Kruse'ye hakaret ve tehdit dolu mektup

Demirören Haber Ajansı
ADV 9-10-11-12 Kasım Var Var İndirimleri

Almanya Bundesliga ekibi Union Berlin'de forma giyen Max Kruse'ye hakaret ve tehdit dolu mektup gönderildi.

Abone ol

Fenerbahçe ile sözleşmesini tek taraflı feshederek FIFA'lık olan, ardından da Union Berlin'e transfer olan Max Kruse, 7 maçta 3 gol ve 5 asistlik performansıyla dikkat çekiyor.

Union Berlin Teknik Direktörü Urs Fischer, takım arkadaşları ve basının övgüyle bahsettiği 32 yaşındaki oyuncu, dün taraftardan hakaret dolu mektup aldı.

"Max Kruse, beyinsiz, defol git bu kulüpten''
Kumar oynaması ve gece geç saatlere kadar arkadaşlarıyla nargile içmesi nedeniyle eleştirilen deneyimli futbolcu, mektubu sosyal medya hesabından paylaştı. Mektupta, "Max Kruse, beyinsiz, defol git bu kulüpten. Union'a senin gibi aptal bir futbolcu hiç gelmedi. Seni stadyumda kovalamadan kendi isteğinle ayrıl buradan'' şeklinde hakaret ve tehdit dolu ifadelerin yer aldığı görüldü.

"Bunları yüzüme söyleyebilirdi''
Sosyal medya hesabından mektubu okuyan Kruse, "Bunları yüzüme söyleyebilirdi. Bu kişiye iyi günler diliyorum" diyerek taraftara yanıt verdi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Berat Albayrak'ın istifasıyla ilgili ilk kez konuşan Erdoğan, ekonomide yeni yol haritasını açıkladı
Fahrettin Koca'dan kritik uyarı: Birkaç gün içinde pek çok kişi Covid-19 hastası olacak
Zonguldak'ta HES zorunluğu getirildi! Ev ziyaretleri ve etkinlikler yasaklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar! Gezi olaylarında sokakları yakanlar...
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’dan Türkiye ziyareti öncesi ortalığı karıştıracak sözler
Yunan tankeri ile Türk balıkçı teknesi çarpıştı! 5 balıkçıdan 4'ünün cesedine ulaşıldı
ÖNCEKİ HABERLER
65 yaş sokağa çıkma yasağı olan iller listesi güncel 2020
Oruç Reis için yeni NAVTEX! 23 Kasım'a kadar sismik araştırma yapacak
Denizli'de vahşet! Üniversite öğrencisi Tuğba Tokbaş evinde öldürülmüş halde bulundu
Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu: Mesele işsizlik değil mesleksizliktir iş beğenmezliktir
Rusya'nın Sputnik V aşısından 'başarılı' sonuç: Bulaş riskini yüzde 92 azalttı
Muhammed Fatih Safitürk kimdir nereli ne zaman ve nasıl öldü
Yorumlar