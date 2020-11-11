BIST 1.265
DOLAR 7,94
EURO 9,34
ALTIN 479,26
HABER /  YEREL
ADV Kasım'a özel muhteşem indirimler Boyner'de
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi

Denizli'de vahşet! Üniversite öğrencisi Tuğba Tokbaş evinde öldürülmüş halde bulundu

ADV 9-10-11-12 Kasım Var Var İndirimleri

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Cennet Tuğba Tokbaş, evinde öldürülmüş halde bulundu. Genç kızı boğarak öldürdüğü iddiasıyla erkek arkadaşı, gözaltına alındı.

Abone ol

Denizli'nin Pamukkale ilçesinden gelen haber kan dondurdu. İddiaya göre Eray H., kız arkadaşı olduğu öğrenilen üniversite öğrencisi Tuba Tokbaş’ın (22) kaldığı aparta gitti. Eray H., ile Tokbaş arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tartışmanın ardından bir anlık cinnet getiren Eray H., Pamukkale üniversitesi Resim İş Öğretmenliği bölümünde okuduğu öğrenilen Tuba Tokbaş’ı boğarak öldürdü.

Cinayet zanlısı erkek arkadaşın aparttan hızlıca çıkması ve daireden gelen sesler üzerine çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, daireye girdikleri sırada genç kadının hareketsiz halde buldu. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri Tokbaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Emniyete giderek itiraf etti
Olay yerinde hayatını kaybettiği belirtilen genç kızın cansız bedeni, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Olayın ortaya çıkmasının ardından cinayet zanlısı erkek arkadaş, İl Emniyet Müdürlüğüne giderek cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Eray H.’nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Fahrettin Koca'dan kritik uyarı: Birkaç gün içinde pek çok kişi Covid-19 hastası olacak
Zonguldak'ta HES zorunluğu getirildi! Ev ziyaretleri ve etkinlikler yasaklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar! Gezi olaylarında sokakları yakanlar...
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’dan Türkiye ziyareti öncesi ortalığı karıştıracak sözler
Yunan tankeri ile Türk balıkçı teknesi çarpıştı! 5 balıkçıdan 4'ünün cesedine ulaşıldı
Devlet Bahçeli'den CHP'ye tepki: Atatürk yerinden kalksa bunları vura vura kovalar
ÖNCEKİ HABERLER
Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu: Mesele işsizlik değil mesleksizliktir iş beğenmezliktir
Rusya'nın Sputnik V aşısından 'başarılı' sonuç: Bulaş riskini yüzde 92 azalttı
Yıldırım Şimşek kimdir kaç yaşında hangi dizilerde oynadı?
Kanuni sondaj gemisinin Karadeniz'de faaliyete geçeceği tarih belli oldu
Gaziantep'te yüksek lisans öğrencisi evinde ölü bulundu 'sahte alkol' iddiası!
Ankaralı Çoşkun kimdir aslen nereli bakın kimin torunu çıktı!
Yorumlar 1 yorum