Denizli'de vahşet! Üniversite öğrencisi Tuğba Tokbaş evinde öldürülmüş halde bulundu

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Cennet Tuğba Tokbaş, evinde öldürülmüş halde bulundu. Genç kızı boğarak öldürdüğü iddiasıyla erkek arkadaşı, gözaltına alındı.

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinden gelen haber kan dondurdu. İddiaya göre Eray H., kız arkadaşı olduğu öğrenilen üniversite öğrencisi Tuba Tokbaş’ın (22) kaldığı aparta gitti. Eray H., ile Tokbaş arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tartışmanın ardından bir anlık cinnet getiren Eray H., Pamukkale üniversitesi Resim İş Öğretmenliği bölümünde okuduğu öğrenilen Tuba Tokbaş’ı boğarak öldürdü.

Cinayet zanlısı erkek arkadaşın aparttan hızlıca çıkması ve daireden gelen sesler üzerine çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, daireye girdikleri sırada genç kadının hareketsiz halde buldu. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri Tokbaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Emniyete giderek itiraf etti

Olay yerinde hayatını kaybettiği belirtilen genç kızın cansız bedeni, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Olayın ortaya çıkmasının ardından cinayet zanlısı erkek arkadaş, İl Emniyet Müdürlüğüne giderek cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Eray H.’nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.