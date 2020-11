Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu: Mesele işsizlik değil mesleksizliktir iş beğenmezliktir

DİYARBAKIR Valisi Münir Karaloğlu, 'Mesleki Eğitime Erişim Seferberliği Programı'ndaki konuşmasında, "İş talep edene 'Ne iş yaparsın' diye soruyorum, 'Her işi yaparım' diyor. Her işi yapan adam hiçbir işi yapamaz. O zaman mesele işsizlik değil; mesele mesleksizliktir, mesele iş beğenmezliktir" dedi.

Diyarbakır Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce yılın ahileri ile usta, kalfa, çırakların da ödüllendirilmesi kapsamında 'Mesleki Eğitim Seferberliği Programı' düzenlendi. Programa Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, DESOB Başkanı Alican Ebedinoğlu, Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, çeşitli sivil toplum kuruluşu ile meslek odalarının yetkilileri katıldı.

"Mesleki eğitim meselesi, memleket meselesi"

Programın açılış konuşmasını yapan Vali Karaloğlu, mesleki eğitimin önemine değindi. Mesleki eğitimin önemini halka yeterince anlatılamadığına söyleyen Karaloğlu, şöyle konuştu:

"'Mesleki eğitim meselesi, memleket meselesi' diye bir slogan vardı. Ben çok severim bu sloganı. Mesleki eğitim meselesini çözmeden birçok şeyi çözemeyiz, çözemedik. En çok ihtiyaç duyduğumuz ara insan gücüydü. Biz de herkes general olmak istiyoruz ama savaşları generallerden çok askerler kazanır. Bizim alanda çalışacak, alanda mesleğini çok iyi yapmış, çok iyi yapabilen ara insan gücüne ihtiyacımız var. Özellikle 4+4+4 sistemine geçildikten sonra zorunlu eğitimin 12 yıla çıktıktan sonra eğitim alanında çok büyük reformlar yapıldı. Bana göre yapılan en büyük reform, mesleki eğitimde çıraklık eğitiminin örgün eğitime alınarak zorunlu eğitim sayılması meselesidir. Maalesef toplum tam olarak farkına varmadı. Belki kabahat bizde, yöneticilerde; bunu topluma, esnafa, sanayicilerimize çok iyi anlatamadık. Rakamlara baktığımızda Diyarbakır'da da anlatamadığımız görülüyor. Geçen yıl Antalya'da buna benzer çalışma yaptık. Bir önceki sene çıraklık eğitim merkezine devam eden öğrenci sayımız 1000 iken, geçen sene 7 bine çıkmıştı. Şimdi ben aynı patlamayı ve daha büyüğünü Diyarbakır'da bekliyorum."

Her işi yapan hiçbir işi yapamaz

Vali Karaloğlu, 5 aydır görev yaptığı Diyarbakır'da en çok talebin iş ile ilgili geldiğini belirterek, şunları söyledi:

"Devletin sunduğu imkanlar o kadar muhteşem ki bunu eğer biz doğru şekilde halka, esnafa, işverene, sanayicilerimize indirirsek gençlerimize bunu hakkıyla anlatabilirsek biz mesleki eğitim meselesini çözeriz. 5 aydır Diyarbakır'dayım, en çok talep iş konusunda geliyor. Cuma günü camiye gittiğimde, camiden arabama, sağdan soldan gelen iş talepleri nedeniyle geçemiyorum. İş talep edene 'Ne iş yaparsın' diye soruyorum, 'Her işi yaparım' diyor. Her işi yapan adam hiçbir işi yapamaz. İnsanların yapabileceği şeyler sınırlıdır. Bir mesleğiniz olur, o mesleğin peşinde koşarsınız. Bu 'Her işi yaparım' diyen arkadaşları alacağız, mutlaka bir meslek sahibi yani altın bilezik sahibi yapmamız lazım ki o da iş bulurken kolay iş bulsun. Sanayiciler nitelikli işçi bulamadıkları için dert yanıyor. Küçük sanayi sitesindeki esnaf ise çırak bile bulamadığını söylüyor. Sokaklar işsiz dolu, peki bu nasıl oluyor? O zaman mesele işsizlik değil; mesele mesleksizliktir, mesele iş beğenmezliktir. Onun için işsizlerimize meslek öğretmek durumundayız."