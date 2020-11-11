Türkiye ekonomisini çökertecek yaptırımlar olacak mı Joe Biden'ın danışmanı açıkladı

ABD'nin 46. Başkanı seçilen Joe Biden'ın dış politika danışmanı Michael Carpenter, iktidarlarında Türkiye'ye ekonomisini çökertecek yaptırımlar uygulamak yerine başka yollarla baskı yapmayı planladıklarını belirtti.

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AB’nin ABD Büyükelçisi Stavros Lambrinidis, ABD’nin Yunanistan Büyükelçisi Geoffrey Pyatt ve Fransa’nın eski AB işleri bakanı Nathalie Loiseau ile birlikte Yunan Avrupa ve Dış Politika Vakfı (ELIAMEP) tarafından organize edilen bir konferansta konuşan Carpenter, Biden'ın Türkiye'ye yönelik nasıl bir politika izleyeceğinin sinyallerini verdi.

"S-400'lerin alınması sorumsuzca"

ELIAMEP'in konferanstan sonra yayınladığı bültene göre Carpenter, Türkiye'nin Doğu Akdeniz, Libya, Dağlık Karabağ politikalarının ve Rus yapımı S-400'leri almasının "sorumsuzca" olduğunu ifade etti. Carpenter, bu davranışların bir NATO müttefiki için "uygun olmadığı" değerlendirmesinde bulundu.

Carpenter, ABD'in Avrupa ile birlikte Türkiye'ye baskı uygulayabileceğini ifade ederken, "Türkiye sırtını açık ekonomiye yaslıyor, bu bize Türkiye'ye karşı avantaj sağlıyor" diye konuştu. Öte yandan Biden'ın danışmanı, Türkiye'ye yaptırım uygulamadan ve ekonomisini çökertmeden baskı uygulamayı tercih ettiklerini dile getirdi.

Carpenter, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye ile gümrük anlaşmasını geliştirme müzakerelerini durdurma fikrine de katılmadığını dile getirdi.

ABD, Almanya ve Fransa'nın beraber çalışması gerektiğini dile getiren Carpenter, "Türkiye hepimizin bir arada olduğunu görünce provokatif adımlar atmaktan kaçınacaktır" dedi.