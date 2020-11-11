BIST 1.265
DOLAR 7,94
EURO 9,34
ALTIN 479,26
HABER /  DÜNYA
ADV Kasım'a özel muhteşem indirimler Boyner'de
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi

Türkiye ekonomisini çökertecek yaptırımlar olacak mı Joe Biden'ın danışmanı açıkladı

ADV 9-10-11-12 Kasım Var Var İndirimleri

ABD'nin 46. Başkanı seçilen Joe Biden'ın dış politika danışmanı Michael Carpenter, iktidarlarında Türkiye'ye ekonomisini çökertecek yaptırımlar uygulamak yerine başka yollarla baskı yapmayı planladıklarını belirtti.

Abone ol

AB’nin ABD Büyükelçisi Stavros Lambrinidis, ABD’nin Yunanistan Büyükelçisi Geoffrey Pyatt ve Fransa’nın eski AB işleri bakanı Nathalie Loiseau ile birlikte Yunan Avrupa ve Dış Politika Vakfı (ELIAMEP) tarafından organize edilen bir konferansta konuşan Carpenter, Biden'ın Türkiye'ye yönelik nasıl bir politika izleyeceğinin sinyallerini verdi. 

"S-400'lerin alınması sorumsuzca"

ELIAMEP'in konferanstan sonra yayınladığı bültene göre Carpenter, Türkiye'nin Doğu Akdeniz, Libya, Dağlık Karabağ politikalarının ve Rus yapımı S-400'leri almasının "sorumsuzca" olduğunu ifade etti. Carpenter, bu davranışların bir NATO müttefiki için "uygun olmadığı" değerlendirmesinde bulundu. 

Carpenter, ABD'in Avrupa ile birlikte Türkiye'ye baskı uygulayabileceğini ifade ederken, "Türkiye sırtını açık ekonomiye yaslıyor, bu bize Türkiye'ye karşı avantaj sağlıyor" diye konuştu. Öte yandan Biden'ın danışmanı, Türkiye'ye yaptırım uygulamadan ve ekonomisini çökertmeden baskı uygulamayı tercih ettiklerini dile getirdi. 

Carpenter, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye ile gümrük anlaşmasını geliştirme müzakerelerini durdurma fikrine de katılmadığını dile getirdi.

ABD, Almanya ve Fransa'nın beraber çalışması gerektiğini dile getiren Carpenter, "Türkiye hepimizin bir arada olduğunu görünce provokatif adımlar atmaktan kaçınacaktır" dedi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Ali Babacan felaket senaryosu çizdi bugünleri mumla ararız
Berat Albayrak'ın istifasıyla ilgili ilk kez konuşan Erdoğan, ekonomide yeni yol haritasını açıkladı
Fahrettin Koca'dan kritik uyarı: Birkaç gün içinde pek çok kişi Covid-19 hastası olacak
Zonguldak'ta HES zorunluğu getirildi! Ev ziyaretleri ve etkinlikler yasaklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar! Gezi olaylarında sokakları yakanlar...
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’dan Türkiye ziyareti öncesi ortalığı karıştıracak sözler
ÖNCEKİ HABERLER
İBB burs ödemeleri ne zaman kaç para ödenecek?
Max Kruse'ye hakaret ve tehdit dolu mektup
65 yaş sokağa çıkma yasağı olan iller listesi güncel 2020
Oruç Reis için yeni NAVTEX! 23 Kasım'a kadar sismik araştırma yapacak
Denizli'de vahşet! Üniversite öğrencisi Tuğba Tokbaş evinde öldürülmüş halde bulundu
Efkan Ala kimdir nereye atandı Efkan Ala şuanki görevi nedir
Yorumlar 2 yorum