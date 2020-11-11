BIST 1.265
DOLAR 7,94
EURO 9,34
ALTIN 479,26
HABER /  POLİTİKA
ADV Kasım'a özel muhteşem indirimler Boyner'de
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine değişikliği iddialarına yanıt

ADV 9-10-11-12 Kasım Var Var İndirimleri

AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birkaç gündür basında yer alan kabine değişikliği iddialarına ''Yeni yönetim sistemimizde değişim gerekiyorsa bunun yerini ve zamanını milletin yetki verdiği Cumhurbaşkanı belirler.'' şeklinde yanıt verdi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşurken birkaç gündür basında yer alan kabine değişikliği iddialarına açıklık getirdi.

''Kabine değişikliği veya bakanlıkların yapısının tadil edileceği yönündeki spekülasyonlar, içi boş, tamamen masa başında uydurulan haberler.'' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Siz yazacaksınız, TV'lerde konuşacaksınız ben bunlarla mı amel edeceğim. Biz buralara bu kalemlerle gelmedik. Biz kalemşörlerle savaşa savaşa bu maka geldik. Gerektiğinde bu değişikliği hayata geçirecek olan da cumhurbaşkanıdır. Yeni yönetim sistemimizde değişim gerekiyorsa bunun yerini ve zamanını milletin yetki verdiği Cumhurbaşkanı belirler.'' ifadelerini kullandı.

''Millete ihanettir''
Kabine değişikliği için sadece millete bakacaklarının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Biz harekete geçmek için şuraya veya buraya, şuna veya buna değil, sadece millete bakarız. Milletimizden işareti aldığımızda da hiç tereddüt etmeden gereğini yerine getiririz. Bunun dışındaki her türlü haber, dedikodu, söylenti, lafügüzaftan ibarettir ve bu millete de ihanettir.'' açıklamasında bulundu.

''Doğru reçeteleri uygulamaktan kaçınmayacağız''
Türkiye'nin refahı için doğru reçeteleri uygulamaktan kaçınmayacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Dünyanın en güçlü ve zengin ülkelerinin dahi bir sonbahar yaprağı gibi savrulduğu böyle bir dönemde, Türkiye'nin maslahata uygun tedbirlerle yoluna devam etmesi gayet tabiidir. Bunun için yaşadığımız kritik dönemin ruhuna uygun şekilde, gerekiyorsa devlet ve millet olarak fedakarlık yapmaktan, acı da olsa doğru reçeteleri uygulamaktan kaçınmayacağız.'' dedi.

İlgili Haberler
Erdoğan, Berat Albayrak'ın istifasıyla ilgili ilk kez konuştu: Şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum
SON DAKİKA HABERLERİ
15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı! Nedeni Formula 1 yarışlarının tanıtım çekimleri...
Türkiye ekonomisini çökertecek yaptırımlar olacak mı Joe Biden'ın danışmanı açıkladı
Ali Babacan felaket senaryosu çizdi bugünleri mumla ararız
Berat Albayrak'ın istifasıyla ilgili ilk kez konuşan Erdoğan, ekonomide yeni yol haritasını açıkladı
Fahrettin Koca'dan kritik uyarı: Birkaç gün içinde pek çok kişi Covid-19 hastası olacak
Zonguldak'ta HES zorunluğu getirildi! Ev ziyaretleri ve etkinlikler yasaklandı
ÖNCEKİ HABERLER
Sultangazi'de derenin mavi akmasına neden olan kot atölyesi mühürlendi
İBB burs ödemeleri ne zaman kaç para ödenecek?
Max Kruse'ye hakaret ve tehdit dolu mektup
65 yaş sokağa çıkma yasağı olan iller listesi güncel 2020
Oruç Reis için yeni NAVTEX! 23 Kasım'a kadar sismik araştırma yapacak
Selman Öğüt kimdir aslen nereli Selman Öğüt hayatı
Yorumlar 1 yorum