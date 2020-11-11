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Anıtkabir'de NTV'nin canlı yayınını kestiren subay hakkında soruşturma açıldı

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CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, NTV’nin 10 Kasım Anıtkabir canlı yayınının kesilmesi için askerlere müdahale emrini veren subay hakkında soruşturma açıldığını söyledi.

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CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada, 10 Kasım Atatürk'ü anma programının Anıtkabir'den canlı yayının askerlerin müdahalesi ile kesilmesini ağır bir dille eleştirdi. CHP'li Ceylan, Atatürk ilke ve devrimlerinin Türkiye'nin yolunu aydınlatmaya, Ulusun yarınlarına rehber olmaya, yön vermeye devam edeceğinin altını çizerek “Üzülerek ifade etmem gerekir ki Atatürk'ü yok sayma girişimlerinin bir örneğini de bugün Anıtkabir Komutanlığı yaşatmıştır” ifadelerini kullandı.

'Sivil giyimli askerin müdahalesiyle kesildi'

10 Kasım Atatürk’ü Anma Anıtkabir programında yayına, resmî tören sonrası devam eden NTV kanalının canlı yayınının, askerlerin müdahalesiyle kesildiğini söyleyen Milli Savunma Komisyonu Üyesi Ceylan, “Basın akreditasyonlarının Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından yapıldığı bildirilen programı resmî tören sonrası da canlı yayınlayan özel bir kanalın yayını, sivil giyimli askerlerin müdahalesiyle sonlandırılmıştır” dedi.

'Atasıyla buluşmak isteyenlerin akreditasyona ihtiyacı yok'

“Ulusun Anıtkabir ile kurduğu gönül bağının bürokrasiden, akreditasyonlardan, protokol kurallarından ve Sarayın talimatlarından çok daha ötedir. Millet; Anıtkabir’in taşı, harcındaki kum tanesidir” diyen CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, “Buradan saraya seslenmek istiyorum, bu ulusun Ata’sıyla buluşması için Anıtkabir’de kendine slogan attıranlar ve bu duruma sessiz kalanların dağıtacağı akreditasyona ihtiyacı yoktur” diye konuştu.

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