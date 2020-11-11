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Artvin'de akılalmaz ölüm: Yamaçtan düşen kaya parçası sürücüyü öldürdü

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ARTVİN'de ölümün böylesi... İlaç mümessili Onur Aslan'a yamaçtan düşen kaya parçası isabet etti. 36 yaşındaki adam hastanede hayata veda etti.

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Artvin-Yusufeli karayolunun Deriner 3 tüneli girişinde, Onur Aslan'ın kullandığı 34 CNN 037 plakalı otomobilin ön camına yamaçtan kopan kaya parçası düştü. Yamaçtan kopan kaya parçası seyir halindeki ilaç mümessili Onur Aslan'a isabet ederken olayda Onur Aslan ağır yaralandı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Aslan, kaldırıldığı Artvin Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabalarına karşın kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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