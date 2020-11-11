Fazıl Say: Erdoğan o parçaları bile ayakta alkışladı

Piyanist Fazıl Say, Erdoğan’ın geçen yılki konserine gelmesi sonrası yöneltilen eleştiriler için “Konser dinliyor olması anormal bir durum değildir, Aşık Veysel'in Kara Toprak'ı ve İzmir Süiti diye bir eserim vardı, içinde çok defa 'İzmir'in dağlarında' da geçer, sayın Erdoğan hakikaten o parçaları bile ayakta alkışladı” dedi.

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Ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Okan Bayülgen'in sunduğu, TV100'de yayınlanan 'Nokta' programında 2019 Ocak ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konserine gelerek kendisini dinlemesiyle ilgili konuştu.

Say, "Çok Cumhurbaşkanı benim konserime geldi, dünyada Cumhurbaşkanlığının konser dinliyor olması anormal bir durum değildir, Aşık Veysel'in Kara Toprak'ı ve İzmir Süiti diye bir eserim vardı, içinde çok defa 'İzmir'in dağlarında' da geçer, sayın Erdoğan hakikaten o parçaları bile ayakta alkışladı" dedi.

"Benim için çok can acıtıcıydı''

O dönem kendisine yönelen eleştiriler için "Benim için çok can acıtıcıydı, yıpratıcıydı, kırıcıydı. Aylarca içime kapandım. Ne oldu? Benim 49 yıllık ideolojim mi değişti?" sözleriyle ilgili konuşan Say, "Erdoğan, 2016 yılında da konserime gelmişti zaten. Çok Cumhurbaşkanı benim konserime geldi, dünyada Cumhurbaşkanlığının konser dinliyor olması anormal bir durum değildir" ifadesini kullandı.

''O parçaları bile ayakta alkışladı"

"Orada olmayanlar yorumlayınca çok yanlış yerlere varıyor" diyen Say, "Programda Truva Sonatı, Aşık Veysel'in Kara Toprak'ı ve İzmir Süiti diye bir eserim vardı, içinde çok defa 'İzmir'in dağlarında' da geçer, sayın Erdoğan hakikaten o parçaları bile ayakta alkışladı" sözlerini dile getirdi.