BIST 1.265
DOLAR 7,94
EURO 9,34
ALTIN 479,26
HABER /  MEDYA
ADV Kasım'a özel muhteşem indirimler Boyner'de
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi

Fazıl Say: Erdoğan o parçaları bile ayakta alkışladı

ADV 9-10-11-12 Kasım Var Var İndirimleri

Piyanist Fazıl Say, Erdoğan’ın geçen yılki konserine gelmesi sonrası yöneltilen eleştiriler için “Konser dinliyor olması anormal bir durum değildir, Aşık Veysel'in Kara Toprak'ı ve İzmir Süiti diye bir eserim vardı, içinde çok defa 'İzmir'in dağlarında' da geçer, sayın Erdoğan hakikaten o parçaları bile ayakta alkışladı” dedi.

Abone ol

Ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Okan Bayülgen'in sunduğu, TV100'de yayınlanan 'Nokta' programında 2019 Ocak ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konserine gelerek kendisini dinlemesiyle ilgili konuştu.

Say, "Çok Cumhurbaşkanı benim konserime geldi, dünyada Cumhurbaşkanlığının konser dinliyor olması anormal bir durum değildir, Aşık Veysel'in Kara Toprak'ı ve İzmir Süiti diye bir eserim vardı, içinde çok defa 'İzmir'in dağlarında' da geçer, sayın Erdoğan hakikaten o parçaları bile ayakta alkışladı" dedi.

"Benim için çok can acıtıcıydı''
O dönem kendisine yönelen eleştiriler için "Benim için çok can acıtıcıydı, yıpratıcıydı, kırıcıydı. Aylarca içime kapandım. Ne oldu? Benim 49 yıllık ideolojim mi değişti?" sözleriyle ilgili konuşan Say, "Erdoğan, 2016 yılında da konserime gelmişti zaten. Çok Cumhurbaşkanı benim konserime geldi, dünyada Cumhurbaşkanlığının konser dinliyor olması anormal bir durum değildir" ifadesini kullandı.

''O parçaları bile ayakta alkışladı"
"Orada olmayanlar yorumlayınca çok yanlış yerlere varıyor" diyen Say, "Programda Truva Sonatı, Aşık Veysel'in Kara Toprak'ı ve İzmir Süiti diye bir eserim vardı, içinde çok defa 'İzmir'in dağlarında' da geçer, sayın Erdoğan hakikaten o parçaları bile ayakta alkışladı" sözlerini dile getirdi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan ekonomideki yeni yol haritasını açıkladı dolar kuru 8 liranın altına indi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine değişikliği iddialarına yanıt
15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı! Nedeni Formula 1 yarışlarının tanıtım çekimleri...
Türkiye ekonomisini çökertecek yaptırımlar olacak mı Joe Biden'ın danışmanı açıkladı
Ali Babacan felaket senaryosu çizdi bugünleri mumla ararız
Berat Albayrak'ın istifasıyla ilgili ilk kez konuşan Erdoğan, ekonomide yeni yol haritasını açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Somer Sivrioğlu çocukları kaç tane kızı ve oğlu kaç yaşında?
Ozan Kabak Milan'ın gündeminde! Adaylar arasına yazıldı
Sultanbeyli’de kahvehane ve nargile kafelere yapılan Covid-19 denetimlerinde 1 milyon lira ceza
Ahmet Kekeç kimdir hastalığı ne Ahmet Kekeç yaşı kaçtır?
Trabzon'da FETÖ şüphelisi eski yüzbaşı inşaatta çalışırken yakalandı
65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri kaçta başlıyor ne zaman bitiyor?
Yorumlar