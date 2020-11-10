BIST 1.237
DOLAR 8,25
EURO 9,75
ALTIN 496,83
HABER /  GÜNCEL

Ahmet Kekeç kimdir hastalığı ne Ahmet Kekeç yaşı kaçtır?

Star Gazetesi'nde yazarlık yapan Ahmet Kekeç'e ne oldu, hastalığı ne araştırması bugünün en çok araştırılan konusu oldu. Gazeteci Ahmet Kekeç koronavirüs oldu ve yoğun bakıma alındı. Bu haberin ardından Ahmet Kekeç'in hayatı merak edildi. Peki Ahmet Kekeç kimdir, aslen nereli, kaç yaşında?

Abone ol

Star Gazetesi yazarı Ahmet Kekeç sosyal medyanın gündeminde. Dün, oğlu Mehmet Hasan Kekeç, babası Ahmet Kekeç'in koronavirüse yakalandığını duyurmuştu. Tedavi kapsamında yoğun bakıma alınan Ahmet Kekeç Merak ediliyor. Ahmet Kekeç kimdir? Ahmet Kekeç nereli ve kaç yaşında?

Ahmet Kekeç kimdir:

Ahmet Kekeç 3 Ocak 1961'de Malatya'da doğdu. Star Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapıyor.

Ahmet Kekeç, sırasıyla Atatürk İlkokulu, Atatürk Ortaokulu, Atatürk Lisesini okudu. Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü'nden atıldı. Aylık Dergi, Mavera ve Yöneliş dergilerinde hikâye, deneme ve eleştiri yazıları yazarak yazı hayatına başladı. 1985'te ilk hikâye kitabı olan "Son İyi Şeyler"i çıkardı. Bir kısmı gazete yazılarından oluşan 10 kitabı bu dönemden sonra yayımlandı. Millî Gazete, Yeni Haber, Zaman, Vahdet, İmza ve Akit gazetelerinde muhabir, editör ve köşe yazarı gibi görevler üstlendi.

Uzun süredir gazetecilik mesleğini sürdüren Kekeç'in gazetelerde yazdığı yazılar 1997 yılında MGV Gençlik Dergisi ve Türkiye Yazarlar Birliği tarafından ödüllendirildi. Son yıllarda çalışmalarını roman üzerine yoğunlaştıran Ahmet Kekeç, 28 Şubat dönemini anlatan Yağmurdan Sonra adlı bir romana imza attı. 2006 yılından beri Star Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapmaktadır.

Cine5'te Rasim Ozan Kütahyalı ve Salih Tuna ile birlikte Memleket Meselesi ve Derin Mevzu adlı iki program sunmuştur. Daha sonra 24 TV'de Nagehan Alçı ile birlikte Nerede Kalmıştık, Nevin Ateş ve Mustafa Armağan ile birlikte Tarihçe, Ülke TV'de de Turgay Güler ve Yusuf Ziya Cömert ile birlikte En Sıra dışı adlı üç televizyon programını daha sunmuştur.

SON DAKİKA HABERLERİ
Azerbaycan ateşkesle neler kazandı bu yararına mı? Abdullah Ağar statüye dikkat çekti
Trabzonspor Abdullah Avcı'yı resmen açıkladı! İşte anlaşmanın detayları
Altın yeniden çakıldı! Gram altın 496 lira oldu
Rusya'dan Dağlık Karabağ açıklaması: Yalnızca Rus barış güçleri konuşlandırılacak
Samsun'da ip atlamak genç kızın sonu oldu! Hayatını kaybetti
Bursa'da yeni koronavirüs tedbiri açıklandı! Yürürken sigara içmek yasaklandı
ÖNCEKİ HABERLER
Akkuyu NGS'nin ilk reaktörünün basınç kabı sahaya ulaştı
Dünyada koronavirüs vakalar patladı! En çok vaka bu ülkede var
Masumlar Apartmanı Neriman kimdir hastalığı nedir?
Gaziantep'te unutkanlığı başına bela oldu! Gerçek sonra ortaya çıktı
Fehmi Koru: Süleyman Soylu af edilmemiş mi oldu?
Yılbaşı ne zaman 2020 1 Ocak hangi güne denk geliyor?
Yorumlar