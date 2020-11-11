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Rusya'dan Türkiye'deki Suriyeliler açıklaması: Dönmeleri için yeni inisiyatiflere ihtiyaç var

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RUSYA Savunma Yönetimi Ulusal Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, Türkiye'deki Suriyelilerle ilgili " Bu ülkede 3 buçuk milyon kişi anavatanlarına dönmeyi bekliyor. Onların en kısa sürede dönebilmesi için yeni inisiyatiflere ihtiyaç var" diye konuştu.

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Şam'da bugün başlayan ve iki gün sürecek Uluslararası Sığınmacı ve Yerelde Yer Değiştiren Kişiler Konferansı'nda konuşan Rusya Savunma Bakanlığı yetkilisi ve Rusya-Suriye Kurumlararası Sığınmacı Koordinasyon Merkezi Eş Başkanı Mizintsev, Türkiye'deki 3 buçuk milyondan fazla Suriyelinin dönmesi için gerekenleri anlattı.

"En kısa sürede dönebilmesi için yeni inisiyatiflere ihtiyaç var"

Mizintsev, "Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar meselesi üzerinde ayrıca durmak isterim. Bu ülkede 3 buçuk milyon kişi anavatanlarına dönmeyi bekliyor. Onların en kısa sürede dönebilmesi için yeni inisiyatiflere ihtiyaç var" dedi.

Rusya-Suriye inisiyatifi

Sığınmacı Koordinasyon Merkezi'nin faaliyetleri kapsamında Lübnan ve Ürdün'deki ilgili kurumlarla etkili bir işbirliği kurulduğunu belirten Mizintsev, Suriyelilerin dönüşü için çok kısa sürede geniş noktaları açmayı başardıklarını kaydetti. Rusya-Suriye inisiyatifinin uygulanmasıyla en fazla sayıda sığınmacının Lübnan ve Ürdün'den döndüğünü söyledi.

Şam'daki Rusya, Çin, İran, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman ve Pakistan dahil 27 ülkeden heyetler ile BM temsilcileri katılıyor. Konferansta çoğunluğu komşu ülkelerde olmak üzere 6 buçuk milyondan fazla Suriyeli sığınmacının ülkesine dönmesi için bir program geliştirilmesi hedefleniyor.

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