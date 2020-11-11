Borsa İstanbul rekor tazeledi! Tüm zamanların en yüksek seviyesi

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi açılışta yüzde 0.55 değer kazanarak, 1.249.87 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesinden güne başladı. Gün ortasında rekor serviyeler 1.250 puanın üzerine yükseldi.

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Küresel piyasalardaki yükseliş hareketine eşlik eden Borsa İstanbul, sabahki rekorlu açılış sonrasında kazanımlarını artırmaya devam ediyor.

Güne yüzde 0.55 artışla 1.249,87 puan seviyesinden başlayan BİST 100 Endeksi, bir önceki tarihi zirvesini 1.245.37 puanla 22 Ocak'ta görmüştü.

Tarihi seviyelerini 1.250 puanın üzerine taşıdı

Rekor açılışının ardından bir süre yatay seyreden BİST 100, gün ortasında tarihi seviyelerini 1.250 puanın üzerine taşıdı. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.270 seviyeleri direnç, 1.190 puanın destek seviyeler olarak yorumlanıyor.

Dün, BIST 100 endeksi, bir önceki kapanışa göre yüzde 0.93 artarak 1.243.00 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirmişti.

Ekonominin yeni patronu Elvan'ın açıklamaları etkili oldu

Analistler, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın dün yaptığı konuşmada, "Makroekonomik istikrarı güçlendirirken, mikro reformları içeren piyasa dostu bir dönüşüm programına odaklanacağız" ifadelerini kullanmasının ardından pay piyasalarında alımların güçlendiğini anımsatarak, özellikle banka ve ulaştırma hisselerinin uzun bir aradan sonra yeniden borsanın lokomotifi olduğunu ve böylece rekorların geldiğini söyledi.

BDDK'nın swap hamlesi

Bugün açılış öncesinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun, yurt dışı yerleşiklerle vadede TL satım yönünde gerçekleştirilen para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlere ilişkin limitleri artırdığını bildiren analistler, bu gelişmenin de bankacılık sektörünü destekleyeceğini ifade etti.