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Tuzla sevgilisiyle birlikte eşini öldüren kadın yakalandı

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İSTANBUL Tuzla'da hastanede temizlik şefi olan adam önce darbedildi, ardından da eşi ve onun sevgilisi tarafından öldürüldü. Yakalanan cinayet zanlıları, adliyeye sevk edildi.

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İstanbul’un Tuzla ilçesi Akfırat Mahallesi Göçbeyli Bulvarı üzerindeki bir hastanede temizlik şefi olarak çalışan Özgür K.'nin eşi Zeliha K. ile Cihat T. isimli kişinin arasında gönül ilişkisi başladı.

Durumu öğrenen Özgür K., eşiyle görüşmek istedi.

Darbedip sonra öldürdüler

Görüşmeye şüpheli Cihat T.'nin yakınları Mehmet T., Zehra A., Eda Nur A. da geldi. Görüşmede Özgür K. önce Mehmet T. tarafından darbedildi.

Özgür K., daha sonra Cihat T. ve Zeliha K. tarafından öldürüldü.

Gümüşhane'ye gideceklerdi

Şüpheliler buradan, otomobille kaçtı. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelilerin Gümüşhane'ye gitmek üzere yola çıktıklarını, daha sonra Çankırı'dan geri döndükleri tespit etti.

Şüpheliler, İstanbul'a giriş yaptıkları sırada yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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