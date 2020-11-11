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Bursa Valiliği'nden 'Hilafet' mesajı paylaşan bekçi açıklaması: Soruşturma açıldı

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BURSA'da, Twitter hesabından 'Hilafet' etiketiyle paylaşım yapan bekçinin tartışma yaratması sonrası açıklama yapan Bursa Valiliği, bekçi hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.

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Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, Twitter üzerinden 'Hilafet' paylaşımı yapan bekçi hakkında soruşturma açıldığı belirtildi.

Valilikten konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

26 Temmuz 2020 tarihinde @belindir25 kullanıcı hesabından Hilafet etiketiyle Kelime-i Tevhid görselli paylaşımda bulunan ve ilimizde Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak görev yapan İsmail Belindir hakkında soruşturma açılmış olup, söz konusu soruşturma halen devam etmektedir. 

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