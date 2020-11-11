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Nikol Paşinyan'ın Facebook paylaşımına kendi halkından tepki yağdı

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ERMENİSTAN Başbakanı Nikol Paşinyan'ın gece yaşanan eylemler esnasında bilgisayar, saat, parfüm ve ehliyetinin çalındığını duyurması Ermenistan halkını kızdırdı. Paşinyan'ın Facebook paylaşımında binlerce yorum yapan Ermeniler, " Topraklarımız gitti başbakan parfüm diyor!" diyerek tepki gösterdi.

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın gece yaşanan eylemler esnasında bilgisayar, saat, parfüm ve ehliyetinin çalındığını söylemesi Ermenileri kızdırdı.

Tepki yağdı

Paşinyan'ın paylaşımının altına binlerce yorum yapanlar "vatanımız çalınmışken parfümünden mi bahsediyorsun" diyerek Paşinyan'a tepki gösterdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan ile Ermenistan arasında bu gece 00:00'dan (TSİ) itibaren ateşkes başladığını duyurmuştu. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Dağlık Karabağ bölgesinde ateşkes için ortak bir bildiri imzalandığını ifade etti. Paşinyan gece yarısı yaptığı bir diğer açıklamada da bilgisayar, saat, parfüm ve ehliyetinin çalındığını açıkladı.

Vatan yerine parfüm diyorsun 

Paşinyan'ın bu paylaşımına tepki yağdı. İşte Nikol Paşinyan'a gelen tepkilerden bazıları:

"Topraklarımız bizden çalınmışken, siz parfümlerinizden mi bahsediyorsunuz? "

"Düşmana kolayca verdiğin vatandansa şimdi parfümden mi bahsediyorsun. Bütün milletimizi aldattınız"

"Paşinyan ne söylediğini bilmiyor"

"Binlerce gencin hayatını verdin saat ve parfümden bahsediyorsun. Paşinyan istifa et"

"Vatanımızı bizden, vatanımızı, akrabalarımızı, mezarlarımızı, geleceğimizi, analarımızı, çocuklarını ve nöbetlerini çaldınız????? Manipülasyon yapmayı bırakın"

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