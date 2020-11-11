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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelecek iddiası! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son uyarılar

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından üst üste uyarı yapmaya başladı. Bazı büyükşehirlerde günlük vaka sayısının 2 binli rakamlara dayandığı belirtiliyor. Tüm bunlar çerçevesinde hafta sonu sokağa çıkma yasağı geleceği iddia edildi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün sosyal medya hesabından üst üste yeni tip koronavirüs (Covid-19) uyarı paylaşımları yapmaya başladı. 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı getirilen illerin sayısı Ankara ve İstanbul'la beraber 17'ye yükseldi. İzmir'de günlük vaka sayısının 2000'e dayandığı iddia edildi. Tüm bunların ardından hafta sonunda sokağa çıkma yasağı geleceği iddia edildi. 

Şu anda hasta olacaksınız... Şu anda bulaştırıyorsunuz...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önce "Şu anda, pek çok kişi, kurallara uymadığı için, birkaç gün içinde COVID-19 hastası olacak" mesajını paylaştı. Koca kısa bir süre sonra da "Şu anda, taşıyıcı olan pek çok kişi, kurallara uymadığı için, virüsü başkalarına bulaştırıyor" paylaşımı yaptı. Koca'nın bugünkü üçüncü paylaşımı ise şu uyarıyla yeni yasakların sinyalini verdi:

"SALGINDA HAYAT ZOR. İşyerleri, ulaşım, pazar yerleri, günlük hayat, ileride bir gün salgın olacağı düşünülerek planlanmadı. Mücadeleyi tüm zorluklara rağmen vereceğiz. Elimizden gelenin en iyisini yaparak. Kurallarla kayıpları en aza indirelim."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son paylaşımı ise "SİZDEN, SADECE, ELİNİZDEN GELENİ YAPMANIZI İSTİYORUM. Daha fazlasını değil. Kendinizi maskeyle korumaya alın. Mesafe kuralına uyabilmek için çaba gösterin. Virüs, burun yoluyla daha kolay bulaşıyor. Maske koruma sağlayacak şekilde takılırsa risk çok azalır." şeklinde oldu.

17 şehirde 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı

Uyarılara rağmen sokaklar dolup taşmaya, önlemler yokmuş gibi davranılmaya devam edilince İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 17 şehirde 65 yaş üstü vatandaşalar sokağa çıkma yasağı getirildi. İstanbul, Ankara, Bursa, Eskişehir, Erzincan, Bartın, Gaziantep, Uşak, Kütahya, Balıkesir, Isparta, Erzurum, Bolu, Çankırı, Bilecik, Denizli ve Kahramanmaraş'ta 65 yaş üstüne belli saatler dışında sokağa çıkmak yasak.

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı mı var?

Havaların soğumasıyla birlikte kapalı mekanlardaki kalabalıklar ve ev ziyaretleri sonucu koronavirüs vakalarındaki artış tedirgin ediyor. 14-15 Kasım tarihlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edileceği öne sürüldü. Ancak hafta sonu sokağa çıkma yasağına dair İçişleri Bakanlığı'ndan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Foto Galeri İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 17 şehirde 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı geldi Galeriye Gözat
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