Game of Thrones'un Khal Drogo'su Jason Momoa itiraf etti! "Aç kaldım"
Game of Thrones dizisinde canlandırdığı Khal Drogo karakteriyle tanınan Jason Momoa, diziden sonra iş bulamadığı için ailesiyle zor günler yaşadığını söyledi. Momoa, "açlık çektik" dedi.
Dünyanın en popüler dizilerinden biri olan Game of Thrones dizisinde canlandırdığı Khal Drogo karakteriyle yıldızı parlayan ABD'li aktör Jason Momoa, yıllar sonra bir itirafta bulundu.
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Instyle dergisine konuşan Momoa, diziden ayrıldıktan sonra eşi Lisa Bonet, çocukları Lola ve Nakoa-Wolf ile birlikte, yıllarca faturaları ödeme mücadelesi verdiklerini anlattı.
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Momoa, Game of Thrones'un birinci sezonunda 10 bölümde boy göstermişti. Bir süre sonra işleri açılan Momoa, The Red Road, See ve Aquaman gibi filmlerde rol aldı.
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"Game of Thrones'tan sonra açlık çektik demek istiyorum" ifadesini kullanan Momoa, "İş alamadım. Bebeklerimiz varken ve tamamen borç içindeyken çok zorlayıcıydı" şeklinde konuşarak geçirdiği zor günleri anlattı.
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