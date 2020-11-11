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AK Parti Sözcüsü Çelik, İYİ Partili Ümit Özdağ'ın iddiasına ateş püskürdü

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İYİ Partili Vekil Ümit Özdağ'ın iddialarına karşılık, "Bu şahsın ifade ettiği yalanlar, yalan siyasetinin en ahlaksız örneklerindendir." yanıtını verdi.

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AK Parti Sözcüsü Çelik, "İsmimi de anarak Ak Parti ile İyi Parti arasında bir süredir gizli görüşmeler ve gizli bir yeni anayasa çalışması yapıldığı şeklinde tamamen uydurma olan, hiçbir gerçekliğe dayanmayan bir açıklama yapmıştır." açıklamasında bulundu.

Twitter hesabından açıklama yapan Çelik'in paylaşımları şöyle:

"Ümit Özdağ adlı şahıs ahlaksız bir yalan söylemiş"

- Ümit Özdağ adlı şahıs ahlaksız bir yalan söylemiş. İsmimi de anarak Ak Parti ile İyi Parti arasında bir süredir gizli görüşmeler ve gizli bir yeni anayasa çalışması yapıldığı şeklinde tamamen uydurma olan, hiçbir gerçekliğe dayanmayan bir açıklama yapmıştır.

"Yalan siyasetinin en ahlaksız örneklerindendir"

- Bu şahsın ifade ettiği yalanlar, yalan siyasetinin en ahlaksız örneklerindendir. Biz kapalı kapılar arkasında hiç kimseyle konu ne olursa olsun bir çalışma yapmayız. Yaptığımız ve yapacağımız her işi milletimizin gözü önünde yaparız.

"Şahsımı hedef alması siyaset değil"

- Ümit Özdağ’ın bu iftirası en hafif tabirle utanmazlıktır. Yalan yanlış sözlerle şahsımı hedef alması siyaset değil, ahlaksızlıktır. Siyasetin bu kadar çirkin ve kirli bir şekilde yapılması kimseye yakışmaz ama açıkça yalan söyleyen Ümit Özdağ’a yakışmıştır.

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