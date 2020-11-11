Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumuyla ilgili açıklama
Trabzonspor kulüp doktoru Op. Dr. Hakan Çelik, Abdülkadir Ömür’ün sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu, oyuncunun sol dizinde kemik ve yumuşak doku ödemi tespit edildiğini duyurdu.Abone ol
Bordo mavili kulübün resmi internet sitesinden Abdülkadir Ömür’ün sağlık durumuyla ilgili kulüp doktoru Hakan Çelik, açıklamada bulundu.
Op. Dr. Çelik, “Alanyaspor karşılaşmasında sakatlanan Abdülkadir Ömür’ün pazar günü ve bugün çekilen MR değerlendirmesinde sol dizde kemik ve yumuşak doku ödemi tespit edilmiştir. Sporcumuzun tedavisine devam edilmektedir” ifadelerini kullandı.