Aracı olanlar dikkat! Benzine 19 kuruş zam geldi
Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 19 kuruş zam yapıldı.Abone ol
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), Twitter hesabından yaptığı açıklamada zammın pompa fiyatlarına yansıyacağını açıkladı.
Ne kadar olacak?
Ankara'da ortalama 6,81 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,77 liradan 6,96 liraya, İzmir'de 6,83 liradan 7,02 liraya yükselecek.
Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı— EPGİS #MaskeniTak 😷 (@trepgis) November 11, 2020
12/11/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Benzinde 19 KRŞ/LT
pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.