BIST 1.281
DOLAR 7,90
EURO 9,28
ALTIN 474,52
HABER /  POLİTİKA
ADV Kasım'a özel muhteşem indirimler Boyner'de
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi

Ümit Özdağ'dan Meral Akşener'i kızdıracak iddia: İYİ Parti HDP ile işbirliği yapıyor

İhlas Haber Ajansı
ADV 9-10-11-12 Kasım Var Var İndirimleri

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, “İlla cumhurbaşkanı olacağım politik hırsıyla MHP’yi terk ederek milliyetçiliği iktidara taşımak için İYİ Parti’yi kurdunuz, daha sonra da vatanseverlerin güvenine HDP ile yazdığınız bu anayasa taslağıyla ihanet ettiniz” dedi.

Abone ol

Ümit Özdağ, İYİ Parti Ankara Milletvekili İsmail Koncuk ile birlikte TBMM’de açıklama yaptı.

Özdağ, FETÖ'nün partiye sızma girişimleri konusunda İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’i uyardığını söyleyerek, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun Genel İdare Kurulu ve Divan’a seçildiğini ifade etti.

Özdağ, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’in 2018 genel seçiminden önce iki kişiye talimat vererek, Genel İdare Kurulu’ndan habersiz CHP ve Saadet Partisi ile konuşup bir anayasa hazırlığı içinde olduğuna işaret ederek, “İbrahim Kaboğlu adres gösterdi. Aytun Çıray’ı aradım. ‘Haberim yok, sizin var mı HDP ile anayasa mı hazırladık’ dedim. Sonra döndüm Erozan ile konuştum. Kendisi bizim parti adına katılmış. Kaboğlu’na sordum, ‘Evet katıldı’ dedi” ifadelerini kullandı.

''HDP ile masaya oturmak kabul edilebilir değildir''
Özdağ şunları kaydetti: “İki haftada bir hazırlanan anayasa taslağı seçimin ikinci kura kalması durumunda açıklanacakmış. Akşener’e sesleniyorum; HDP ile masaya oturmak kabul edilebilir değildir. İYİ Parti babanızın çiftliği değil, Divan’da savunur, bizi ikna edersiniz. Genel İdare Kurulu’nda alınacak karar doğrultusunda hareket edilir.

''HDP ile yazdığınız bu anayasa taslağıyla ihanet ettiniz''
İlla cumhurbaşkanı olacağım politik hırsıyla MHP’yi terk ederek milliyetçiliği iktidara taşımak için İYİ Parti’yi kurdunuz, daha sonra da vatanseverlerin güvenine HDP ile yazdığınız bu anayasa taslağıyla ihanet ettiniz. Anayasanın değiştirilmesi için teklif edilmesi yasak olan iki ve üçüncü maddeleri değiştirilmiş, Atatürk milliyetçiliği çıkarılmış. Üçüncü maddeden Türkçe çıkarılmış, resmi dil Türkçe'dir denilmiş. Sayın Akşener 2011 konuşmanızda ilk dört maddenin değiştirilmesine ‘hayır’ demiştiniz.

Türkiye’nin coğrafi bölgelere ayrılması
Cumhurbaşkanı olmak için her türlü tavize hazır mıydınız, buna ses çıkarmadınız. Üniter yapı temel sorunlar nelerdir deniliyor. Ümit Özdağ, İsmail Koncuk, Aytun Çıray, Feridun Bahşi, Yusuf Halaçoğlu, Ali Türkşen ile yol yürümek isteyen Akşener’in Bahadır Erdem ısrarı bu anayasa taslağını anlaşılır hale getirdi. Bu anayasada Türkiye’nin coğrafi bölgelere ayrılması ve 20-25 bölgesel yönetime ayrılması gerektiği ifade ediliyor.”

İhraç talebi
Özdağ, kendisinin Kavuncu’nun FETÖ iltisakını açıkladığı gerekçesiyle disipline sevk edildiğini söyleyerek, Disiplin Kurulu’nun Cuma günü toplanacağını ve kendisinin ihraç talebi olduğunu ifade etti.

SON DAKİKA HABERLERİ
Aracı olanlar dikkat! Benzine 19 kuruş zam geldi
İzmir'de yıkılan binanın müteahhidi depremden önce 'mezarda oturuyoruz' yazmış
AK Parti Sözcüsü Çelik, İYİ Partili Ümit Özdağ'ın iddiasına ateş püskürdü
Altın fiyatlarında son durum! Gram altın 474 lira oldu
Kemal Kılıçdaroğlu açıkladı: Oyumuz beklediğimiz ölçüde artmıyorsa sorumlusu biziz
İBB'den çarpıcı açıklamalar: İstanbul'da tsunami ihtimali var, 800 bin bina taranacak
ÖNCEKİ HABERLER
Sivas'ta otomobil köprüden uçtu: 1 kişi hayatını kaybetti yaralılar var
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumuna ilişkin açıklama
Nihat Özdemir: beIN Sports ile anlaşma imzalayıp yolumuza devam edeceğiz
Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumuyla ilgili açıklama
İsrail Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bir binayı daha yıktı
65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri kaçta başlıyor ne zaman bitiyor?
Yorumlar 37 yorum