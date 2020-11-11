Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumuna ilişkin açıklama
Trabzonspor'da sağlık yetkilisinden yapılan açıklamada, Abdülkadir Ömür'ün sol dizinde kemik ve yumuşak doku ödemi tespit edildiği duyuruldu.Abone ol
Bordo mavili kulübün resmi internet sitesinden Abdülkadir Ömür’ün sağlık durumuyla ilgili kulüp doktoru Hakan Çelik, açıklamada bulundu.
Op. Dr. Çelik, “Alanyaspor karşılaşmasında sakatlanan Abdülkadir Ömür’ün pazar günü ve bugün çekilen MR değerlendirmesinde sol dizde kemik ve yumuşak doku ödemi tespit edilmiştir. Sporcumuzun tedavisine devam edilmektedir” ifadelerini kullandı.
Abdülkadir Ömür’ün sağlık durumuyla ilgili açıklama— Trabzonspor (@Trabzonspor) November 11, 2020
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