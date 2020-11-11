Edirne kırmızısı toprakla buluştu! 15'inci yüzyılda casusluk hikayelerine konu olmuştu
'Edirne kırmızısı'nın elde edilmesinde kullanılan kök boya bitkisi, yeni üretim için toprakla buluşturuldu. Edirne kırmızısı tarihte 'efsane renk' olarak da bilinirken 15'inci yüzyılda Edirnekari ustaları tarafından kullanılmaya başlamıştı. Bu renge ulaşabilmek için tarihte casusluk faaliyetleri yürütülmüştü.
Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünün, Karaağaç Mahallesi'ndeki deneme tarlasında düzenlenen törende, rengi veren rubia tinctorum bitkisinin tohumları ekildi. Edirne Valisi Ekrem Canalp, törende gazetecilere yaptığı açıklamada, tarihte kalmış "Edirne kırmızısı"nı tekrar canlandırmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.
Kök boya kimyasalsız üretiliyor: Vali Canalp, hatıralarda kalan rengi gelecek yıl içerisinde tekrar canlandırmayı hedeflediklerini belirtti. Edirne kırmızısının yaygın bir kullanım alanının olacağını vurgulayan Canalp, "En güzel özelliği doğal, kök boya şeklinde üretilen ve içerisinde kimyasalların olmadığı bir ürün olması. Dolayısıyla giysiler açısından son derece yaygın bir kullanım alanına sahip." dedi.
Canalp, "Diğer alanlarda da boya hammaddesi olarak kullanılmak suretiyle de yaygın bir kullanım alanına sahip olması mümkün olacak. Yine süsleme sanatlarında da Edirne kırmızısının kullanılması söz konusu olabilecek." şeklinde konuştu.
Canalp, rengin yeniden canlandırılmasında emeği geçen Trakya ve Süleyman Demirel üniversiteleri ile Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne teşekkür etti.