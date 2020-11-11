Edirne kırmızısı toprakla buluştu! 15'inci yüzyılda casusluk hikayelerine konu olmuştu

Kök boya kimyasalsız üretiliyor: Vali Canalp, hatıralarda kalan rengi gelecek yıl içerisinde tekrar canlandırmayı hedeflediklerini belirtti. Edirne kırmızısının yaygın bir kullanım alanının olacağını vurgulayan Canalp, "En güzel özelliği doğal, kök boya şeklinde üretilen ve içerisinde kimyasalların olmadığı bir ürün olması. Dolayısıyla giysiler açısından son derece yaygın bir kullanım alanına sahip." dedi.