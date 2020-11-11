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Sivas'ta otomobil köprüden uçtu: 1 kişi hayatını kaybetti yaralılar var

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SİVAS'tan korkunç bir kaza haberi geldi. Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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Sivas'ta Z.A. idaresindeki 34 AAJ 842 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolu Bahçeköy mevkisinde, köprüden Kelkit Çayı kıyısına düştü.

Kazada, otomobildeki A.A. (45), M.A. (56) ve T.A. (60) yaralandı.

Ambulanslarla Tokat'taki Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan T.A. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tokat Devlet Hastanesine sevk edilen diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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