Prof. Dr. Uğur Şahin'i Hatay'da eski komşusu anlattı: Almanya'ya gitmeleri de çok ilginçtir...

Yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı geliştirilen ve yüzde 90 başarılı olduğu bildirilen aşıyı üreten Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin'in eski komşusu Sami Uygur, Şahin'in başarılarının hemşehrileri tarafından da sevinçle karşılandığını söyledi.

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İskenderun’da uzun yıllar gazetecilik yapan Şahin ailesinin Kurtuluş Mahallesi'ndeki komşusu Sami Uygur (81), bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci'nin geliştirdiği aşının dünyada olduğu gibi Türkiye'de de herkese sevinç yaşattığını söyledi.

Prof. Dr. Uğur Şahin ve ailesiyle 4 yaşına kadar aynı mahallede komşu olduklarını belirten Uygur, ailenin maddi imkansızlıklar nedeniyle önce Niğde'ye sonra da Almanya'ya gittiğini belirtti.

Almanya'ya yolculuklarını anlattı

Uygur, Şahin ailesiyle ilgili şöyle dedi: Almanya'ya gitmeleri de çok ilginçtir. Göçmen olarak Almanya'ya gitmek istemişlerdi mektup yazmışlardı. Mektup gelmeden onlar Niğde'ye gitti. Daha sonra mektup İskenderun'a geldi. Mektubu da kimse olmadığı için kız kardeşim Nazmiye Cerrahoğlu Uygur tekrar Niğde'ye kendilerine gönderdi."

"Annesi Kadriye hanım da o mektubu teslim alarak Almanya'ya gittiler. Annesi zaman zaman İskenderun'a geliyor ve kapı komşusu olduğumuz için bize de uğruyordu hatta bir keresinde annem Uğur’u araba altında kalmaktan kurtarmıştı"

"Bence güzel olur"

Uygur, Uğur Şahin'in yapmış olduğu çalışmalardan gurur duyduklarını ifade ederek, "Doğduğu eve ve büyüdüğü mahalleye tekrar gelmesini, bizi ziyaret etmesini istiyoruz hatta o evle ilgilenip bir Uğur Şahin ismi verilebilir istimlak edilebilir, bence güzel olur” şeklinde konuştu.

Uğur Şahin kimdir?

BioNTech'in CEO'su olan Prof. Uğur Şahin, aynı zamanda Mainz Üniversitesi Tıp Merkezi'nde çalışıyor. 55 yaşındaki Şahin, daha önce de eşiyle birlikte kurucusu olduğu Ganymed adlı ilaç şirketinin Bilimsel Tavsiye Kurulu Başkanı olarak görev yapıyordu. İmmünolog ve onkolog olan Şahin, İskenderun'da doğduktan sonra dört yaşında ailesiyle birlikte Almanya'ya göçmüştü.