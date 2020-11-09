Koronavirüs aşısını bulan şirketin kurucusu olan iki Türk: Uğur Şahin ve Özlem Türeci
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını bulan BioNTech'in kurucuları arasında Türkiye'den Almanya'ya göçen bir ailenin çocukları olan Özlem Türeci ve Uğur Şahin var.
Pfizer ile BioNTech, Batı dünyasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısıyla ilgili geniş çaplı klinik deneylerden başarılı veriler paylaşan ilk üreticiler olurken; Alman şirketinin başarısının gerisinde Türkiye kökenli göçmen ailelerin çocukları olan Özlem Türeci - Uğur Şahin çiftinin bulunduğu belirtildi.
Reuters'in BioNTech'i kuran ikinci nesil Türkiye göçmeni çiftle ilgili özel haberinde; Özlem Türeci (53) ile Uğur Şahin'in (55) hayatlarını kansere karşı bağışıklık sistemini güçlendirme çalışmalarına adadıkları vurgulandı.
Almanya'nın en zengin 100 kişisi listesindeler
Welt am Sonntag gazetesinden aktaran Reuters, Köln'deki Ford fabrikasında çalışan Türkiye göçmeni mütevazi bir ailenin oğlu olan Uğur Şahin'in bugün BioNTech CEO'su olarak yönetim kurulu üyesi eşi Özlem Türeci ile birlikte 2.4 milyar euroluk servetle Almanya'nın en zengin 100 kişisi arasında yer aldığını kaydetti.
BioNTech'in piyasa değeri 21 milyar doları geçti
Nasdaq listesinde yer alan BioNTech'in piyasa değeri, bir yıl önceki 4.6 milyar dolarken; koronavirüse karşı toplu aşılama çalışmalarında önemli bir rol oynamasına koşut cuma günkü kapanışta 21 milyar dolara yükseldi.
"Rüya takımı"
2008'deki kuruluşundan beri BioNTech'i fonlarıyla destekleyen girişim sermayesi şirketi MIG AG'nin yönetim kurulu üyesi Matthias Kromayer, Uğur Şahin hakkında, "Başarılarına rağmen, inanılmaz derecede mütevazı ve cana yakın biri olmaktan asla vazgeçmedi" diye konuştu.
Kromayer, Şahin'in iş toplantılarına tipik şekilde kot pantolon giyerek ve alameti farikasına dönüşen bisiklet kaskı ve sırt çantasını taşıyarak girdiğini anlatırken, çifti 'rüya takımı' diye niteledi.