Koronavirüs aşısını bulan şirketin kurucusu olan iki Türk: Uğur Şahin ve Özlem Türeci

"Rüya takımı"

2008'deki kuruluşundan beri BioNTech'i fonlarıyla destekleyen girişim sermayesi şirketi MIG AG'nin yönetim kurulu üyesi Matthias Kromayer, Uğur Şahin hakkında, "Başarılarına rağmen, inanılmaz derecede mütevazı ve cana yakın biri olmaktan asla vazgeçmedi" diye konuştu.

Kromayer, Şahin'in iş toplantılarına tipik şekilde kot pantolon giyerek ve alameti farikasına dönüşen bisiklet kaskı ve sırt çantasını taşıyarak girdiğini anlatırken, çifti 'rüya takımı' diye niteledi.