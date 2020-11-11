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Adalet Bakanlığı 418 personel alımı yapacak işte sınav tarihi ve branşlar...

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Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarına 418 personel alımı yapacak.

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Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, sözlü sınav ile Bakanlığın merkez teşkilatına 12 istatistikçi, 3 mimar, 2 diyetisyen, 1 şehir plancısı ile taşra teşkilatındaki Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerine 144 psikolog, 100 pedagog ve 156 sosyal çalışmacı alınacak.

Sınava, Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda 2020-KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak kaydıyla, ilan edilen kadro sayısının 5 katı aday çağırılacak.

Adaylar, başvurularını 25 Kasım'a kadar "https://pgm.adalet.gov.tr" internet adresi üzerinden e-Devlet sistemine üye girişi yaparak elektronik başvuru yoluyla yapacak. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sözlü sınav yeri ve tarihi Adalet Bakanlığı'nın internet sitesinden (www.adalet.gov.tr) ilan edilecek.

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