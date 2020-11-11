Mustafa Cengiz'den adaylık açıklaması

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, "Yeniden aday olmak konusunda şu anda verilmiş bir kararım yok" dedi.

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Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu, oy birliğiyle 19-26 Aralık 2020 tarihinde yapılmak üzere seçim kararı aldığını açıklamıştı. Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre; Yönetim Kurulu, oy birliğiyle olağanüstü seçimli genel kurulun 19 Aralık'ta, yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde 26 Aralık'ta yapılmasını kararlaştırdı.

''Bizim ibrasızlığa rağmen direndiğimizi sanan bir kesim var''

"Baskın seçim denmesin diye 20 gün sonraya vermedik'' diyen Cengiz, ''Zaten çoğu kişi hazır olduğunu belirtti, biz de bundan mutlu olduk. Hepsi değerli, hepsi Galatasaraylı, biz bundan mutlu olduk. Daha çok aday olmasını isteriz... 3 aday çıktı, bundan da mutlu olduk. Hepsi Galatasaray için mücadele ediyor, mutlu olduk. Daha da olmasını isteriz. Hareket aksiyondur, dinamizm olduğunu gösterir. Bizim ibrasızlığa rağmen direndiğimizi sanan bir kesim var. Buyurun, hep beraber yarışalım." dedi.

Yeniden aday olacak mı?

"7 Mayıs'tan bugüne kadar, resmi ortamlarda bana sağlığımı soran olmadı." diyen başkan Cengiz, "Bu normal, lan hastaysan ne işin var zaten burada, hizmet edeceksen sağlıklı olacaksın. Ben elimden geldiğince gönül verdiğim bir şey için mücadele ediyorum. Benim bu yaştan sonra artistlik yapacak halim yok. Mesleğim yöneticilik, en iyi şekilde yönetmeye çalışıyorum. Şu anda başkanlık için verilmiş bir kararım yok. Ailem ve doktorlara bakarsanız, geçmiş ibrasızlıktan beri bırakmamı istiyorlar." şeklinde konuştu.

"Falcao bir tanedir"

Kolombiyalı yıldız Falcao hakkında da konuşan Cengiz, "Falcao bir tanedir. Devam edecek. Bütün futbolcularım çok değerlidir. Onlara aile içinde kızabiliriz fakat neticede onlar bizim için mücadele ediyor. Biz de onların başarılı olması için gereken ortamı sağlamaya çalışıyoruz." dedi.