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Beşiktaş'ta yaşlı kadın taksi çarpması sonucu öldü

Anadolu Ajansı
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BEŞİKTAŞ'ta 75 yaşındaki kadın yolun karşısına geçtiği sırada taksinin çarpmasıyla hayatını kaybetti.

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Alınan bilgiye göre İstanbul Beşiktaş'ta B.D. yönetimindeki taksi, Barbaros Bulvarı Yıldız mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan 75 yaşındaki Pembe A'ya çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine yakın olan Sait Çiftçi Devlet Hastanesi'nde çalışan doktor ve hemşireler ile 112 motorize ekipleri geldi. 

Ekipler yaralı kadına uzun süre müdahale etti. Daha sonra Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Pembe A, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Sürücü B.D ise ifadesi alınmak üzere Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Kaza nedeniyle Barbaros Bulvarı'nda trafik bir süre aksadı.

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