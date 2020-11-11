Denizli'de vahşet! Üniversite öğrencisi Tuğba Tokbaş evinde öldürülmüş halde bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinden gelen haber kan dondurdu. İddiaya göre Eray H., kız arkadaşı olduğu öğrenilen üniversite öğrencisi Tuba Tokbaş’ın (22) kaldığı aparta gitti. Eray H., ile Tokbaş arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tartışmanın ardından bir anlık cinnet getiren Eray H., Pamukkale üniversitesi Resim İş Öğretmenliği bölümünde okuduğu öğrenilen Tuba Tokbaş’ı boğarak öldürdü.