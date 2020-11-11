Hakkari'de PKK'ya ait patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

Mısır lideri Sisi'den Atina'da Yunanistan'a destek mesajı: Hep yanınızda olacağız

Vali Cevdet Atay açıkladı! Düzce’de 65 yaş ve üstü için kısıtlama yolda

Adalet Bakanlığı 418 personel alımı yapacak işte sınav tarihi ve branşlar...