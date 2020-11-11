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Hakkari'de PKK'ya ait patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

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HAKKARİ Yüksekova'da terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen "Yıldırım-2 Cilo" operasyonunda patlayıcı ve mühimmat bulundu.

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Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda yürütülen çalışmalar neticesinde Yüksekova'da, PKK'lı teröristlerin araziye sakladığı patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.

Konuya ilişkin açıklama Hakkari Valiliği'nden yapıldı.

Operasyonlar devam ediyor

Açıklamada; "Yıldırım-2 Cilo" operasyonunda, Yüksekova ilçesine bağlı Keçili Mahallesi kırsalında tespit edilen sığınakta 11 el bombası, 11 el bombası fünyesi, 8 roketatar antitank mühimmatı, 9 sevk fişeği, 5 el yapımı patlayıcı düzeneği, 1175 biksi mühimmatı, C3-C4 patlayıcı madde ele geçirildiği ifade edildi.

Bölgede operasyon devam ediyor.

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