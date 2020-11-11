Otomobil sporlarında 2020 şampiyona ve kupa turnuvaları başlıyor

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle gerçekleştirilemeyen otomobil sporları organizasyonlarının 21 Kasım'dan itibaren 6 hafta boyunca Körfez Yarış Pisti ve çevresinde belirlenen parkurlarda düzenleneceğini duyurdu.

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Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'ndan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre; yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gerçekleştirilemeyen otomobil sporları organizasyonları, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünden alınan uygunluk ile 21 Kasım'dan itibaren 6 hafta boyunca TOSFED tarafından Körfez Yarış Pisti ve çevresinde belirlenen parkurlarda gerçekleştirilecek.

Türkiye Ralli ve Historic Ralli şampiyonaları ile off-road, baja, pist, karting, drift ve Şevki Gökerman Ralli Kupaları olmak üzere farklı disiplinlerdeki organizasyonlar, koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz düzenlenecek.

Tüm branşlarda yarışlara katlım bedeli alınmayacak ve katılımcılar sadece sigorta bedeli ödeyecek. Ayrıca tüm branşlar için yarışmacı ve sürücü lisansları 250 lira olacak. Organizasyonlara katılacak sporculardan yarıştan en geç 5 gün önce PCR testi yaptırması istenecek.