Sadık Albayrak'tan karalama kampanyalarına cevap

Görevinden af talebi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın babası Yazar Sadık Albayrak, günlerdir ailesine yönelik sürdürülen karalama kampanyasına cevap veren bir açıklama yaptı.

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Ailesine yönelik yapılan kara propaganlara cevap veren Albayrak, "Masabaşında sahte ve fitne haberler üretenlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır." dedi.

Sadık Albayrak şu açıklamalarda bulundu:

Son günlerde şahsım ve ailem hakkında yayılan yalan yanlış haberler üzerine açıklama yapmak boynumun borcu olmuştur.

60 yıllık yazarlık ve gazetecilik hayatıma tarih ve arşivler şahittir. Çocuklarımı gayesi ulvi ve cihanşümul bir davanın neferi olarak yetiştirdim. Onlar da ülkelerine ve içinde yaşadıkları cemiyete hadim oldular. Bunun için üstlendikleri vazifeler ancak bir vasıtadır. Ben onlardan razıyım.

Son günlerde ailem ve çocuklarım hakkında en alçak iftira ve karalamalara tevessül edilmektedir. Bu vicdandan, izandan, insaftan yoksun bir vaziyettir.

Erdoğan’ın yanında, “ölümüne ölümüne” duygusuyla...

Bizler dünyevi makam ve mevkilerle değil; duruşumuzla, fikirlerimizle ve memleketimize hizmetle var olma gayesi güden insanlarız.

Bir dava partisi olan AK Parti’nin ve her daim ‘Nur-u Aynım’ dediğim muhterem Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında, “ölümüne ölümüne” duygusuyla, bütün bir aile olarak dim dik durmaktan bir an dahi vazgeçmemiz mümkün değildir.

Emperyal güçlerin ve yerli uzantılarının, başta FETÖ olmak üzere bütün millet düşmanlarının karşısında elimizde ‘Selahaddin’in kılıcı’ alnımız ak, başımız dik dağ gibi durmaya devam edeceğiz.

Masa başında sahte fitne haberleri üretenlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır.