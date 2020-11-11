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CHP'li belediye çocuk parkına PKK paçavrasını resmetti

CHP'li Küçükçekmece Belediyesinin yenilediği çocuk parkında kullanılan görsellerin terör örgütü PKK/YPG'nin sembollerini andırması büyük tepki topladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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CHP'li Küçükçekmece Belediyesi, İstasyon mahallesinde bulunan Atatürk Parkı'nda bakım, onarım ve yenilme çalışması yaptı. Çocuklar için yapılan park hizmete açılırken; kullanılan renkler ve spor malzemelerinin bulunduğu alandaki görsel dikkat çekti. Terör örgütü PKK/YPG'nin paçavrasına benzetilen çalışma, sosyal medyada büyük tepki topladı.

Soruşturma başlatıldı

Küçükçekmece Kaymakamı Turan Bedirhanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstasyon Mahallesi'nde bulunan Atatürk Parkı'nda yenileme çalışmalarının ardından ortaya çıkan sembollerle ilgili vatandaşlardan yoğun şikayet aldıklarını belirtti. Yaptıkları incelemede parkta terör örgütünün kullandığı sembollere benzeyen bazı görsellerin ortaya çıktığını tespit ettiklerini söyleyen Bedirhanoğlu, bunların kaldırılması için ekiplere talimat verdiğini ve söküm işlemlerinin başladığını kaydetti. Olayı adli mercilere bildirdiklerini dile getiren Bedirhanoğlu, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti. 

Bu arada; Atatürk Parkı'na gelen Küçükçekmece Belediyesi ekipleri de söz konusu görselleri söktü.

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