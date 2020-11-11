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Sadık Albayrak AK Parti'den istifa etti mi? Rasim Ozan Kütahyalı açıkladı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa etmişti. Erdoğan, Albayrak'ın istifasını kabul etti ve yerine Lütfi Elvan'ı atadı. Albayrak’ın istifasının ardından birçok iddia gündeme geldi.

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İşte bu iddialardan birisi de Berat Albayrak’ın babası Sadık Albayrak’ın, krizin yaşandığı gün Başkan Erdoğan’ı aradığı ancak Erdoğan’ın telefonu açmadığıydı. Söz konusu iddianın devamında ise, yaşanan bu durumun ardından Sadık Albayrak'ın AK Parti’den istifa ettiği dile getirilmişti.

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, bu iddiaların doğruluk payının olmadığını Sadık Albayrak ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinden sonra yaptığı paylaşımla bir kez daha duyurdu.

Kütahyalı paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

''Şimdi Sadık Albayrak ile 1 saat kadar telefonda konuştuk. Çok keyifli ve kahkaha dolu bir sohbetti. Fıkralar, hikayeler. AK Parti’den istifa lafları başta olmak üzere diğer iddialar tamamen yalan. Dimdik mücadeleye devam ediyor. Çocuklarıyla, torunlarıyla çok mutlu ve neşeliydi.''

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