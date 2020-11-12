Albayrak'ın açıklaması Habertürk'te kriz çıkardı

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifası sonrası ailesiyle ilgili sosyal medyada çıkan iddialara baba Sadık Albayrak'tan açıklama geldi.

Habertürk'te Veyis Ateş'in hazırlayıp sunduğu programda bir kez daha gündeme gelen Sadık Albayrak'ın açıklaması, İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık ve Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek'i karşı karşıya getirdi.

Canlı yayında istifayla ilgili olarak Berat Albayrak'ın değil de Sadık Albayrak'ın açıklama yapmasını garip olduğunu söyleyen Zeyrek'e itiraz ise Hadi Özışık'tan geldi.

Sosyal medyada Albayrak ve Erdoğan ailesi arasında istifadan kaynaklı tartışma yaşandığı iddialarının doğru olmadığını söyleyen Özışık, Sadık Albayrak'ın ailesine yönelik iftiralara cevap verdiğini ifade etti.